비계삼겹살·택시 바가지요금 논란에… 울릉군 ‘신뢰 회복 추진’

울릉군, ‘관광 신뢰 회복 위한 현장 캠페인 실시’

저동항서 관광 수용 태세 개선 캠페인 진행, 군수·군의회·유관기관 등 대거 참여

최근 울릉도를 방문한 한 유튜버가 촬영한 ‘비계삼겹살’과 ‘택시바가지’ 영상과 관련, 울릉군 관광에 대한 여론이 악화된 가운데 울릉군이 관광 신뢰 회복을 위한 발 빠른 대응에 나섰다.

울릉군은 지난 5일 저동항에서 관광 수용 태세 개선 캠페인을 열고, 지역의 관광 이미지 회복을 위한 의지를 다졌다고 7일 밝혔다.

이번 캠페인에는 남한권 울릉군수와 군청 관계자, 이상식 군의회 의장 및 의원, 유관기관 관계자들이 대거 참여했다.

이번 캠페인을 통해 울릉군은 지역 주민과 관광업체가 함께 올바른 관광문화를 조성하고, 신뢰받는 관광지를 만들어가기 위해 지속적으로 노력할 것임을 약속했다.

특히 “신뢰를 다시 쌓는 일은 한순간이 아닌 꾸준한 실천에서 비롯된다”는 인식 아래, 관광 서비스 전반에 대한 자정 노력을 강화하고자 하는 의지가 강조됐다.

군은 정기적으로 실시하고 있는 관광 종사자 교육 이외에도, 민원 대응 체계 강화, 현장 점검 확대, 불법 영업행위에 대한 단속 등 실질적인 대책을 지속 추진할 방침이다.

남한권 군수는 “울릉도의 진심을 믿고 찾아주신 모든 분들께 감사드리며, 관광객들에게 더욱 친절하고 신뢰받는 지역이 될 수 있도록 다시 한번 노력하겠다”며 “앞으로도 더욱 투명하고 책임감 있는 관광 환경을 제공할 것을 약속드린다”고 말했다.