김문수 “국내 주적은 李대통령…尹 재입당 받겠다”

국민의힘 당대표 후보로 나선 김문수 전 고용노동부 장관이 한국사 강사 출신 극우 인사 전한길씨 등이 주최하는 유튜브 토론회에서 “국내 주적은 이재명 대통령”이라고 말했다.
김 전 장관은 이날 오전 온라인으로 중계된 토론회에서 “지금 당 지지도가 많이 떨어졌는데, 내부 총질 때문”이라며 “주적은 국내에서는 이재명이고, 남북을 합쳐보면 김정은(북한 국무위원장)이다. 주적을 향해 싸워야지 내부를 따지면 결함이 많다”고 말했다.
윤석열정부에서 고용부 장관을 지낸 김 전 장관은 ‘윤 전 대통령에게 면회를 갈 것이냐’는 전씨의 질문에 “저인들 왜 안 가고 싶겠느냐”면서도 “때가 있고 방법이 있다”고 신중한 입장을 밝혔다.
다만 김 전 장관은 이날 “입당하면 당연히 받는다”며 윤 전 대통령을 옹호하는 입장을 고수했다. 그는 “계엄에 찬성하지 않는다. 알았다면 반대했다”면서도 “계엄해서 누가 죽었거나 다친 것 아니지 않느냐. 6시간만에 계엄 해제했지 않느냐”고 강조했다.
또 김 전 장관은 “윤 전 대통령이 지금 구속돼서 온갖 인권침해를 당하고 있다”며 “구치소 안에서 옷을 벗었느니 누웠느니 생중계하는 자체가 인권침해”라고 지적하기도 했다.
부정선거 의혹에 대해 김 전 장관은 “저보다 더 부정선거에 대해 아는 사람이 누가 있는가”라며 “선거 때도 말했지만, 사전투표 제도를 없애겠다”고 강조했다.
전씨의 국민의힘 입당 사실이 알려지고 당내에서 극우 논란이 불거진 데 대해 김 전 장관은 “전씨가 겪은 고초는 대한민국 민주주의와 위대한 발전을 위한 큰 밑거름이 될 것”이라며 “저는 물론이고 국민도 못 잊을 것”이라고 두둔했다.