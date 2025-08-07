식품업계 최초 숏폼 크리에이터 양성…농심, ‘먹플루언서’ 6기 모집

농심은 푸드 전문 숏폼 크리에이터 교육 프로그램 ‘먹플루언서’ 6기 33명을 모집한다고 7일 밝혔다 농심 먹플루언서는 농심이 2023년부터 식품업계 최초로 시작한 숏폼 크리에이터 양성 프로그램이다.

농심 ‘먹플루언서’ 6기 모집 포스터. 농심 제공

선발된 인원은 오는 9월부터 11월까지 약 3개월간 숏폼 전문가의 1:1 코칭을 통해 콘텐츠 기획 및 제작 노하우를 습득할 수 있다. 신제품을 포함해 다양한 농심 제품 체험 기회를 제공받고, 농심의 체험형 마케팅에 우선 참여해 콘텐츠를 제작할 수 있다. 교육 수료 후에 농심과 숏폼 커머스, 광고 제작 등 비즈니스 파트너로 활동하게 된다.

지난 5기까지 숏폼 초보뿐만 아니라 100만 팔로워를 보유한 인플루언서까지 총 150여명의 크리에이터들이 다양하게 참여, 관련 콘텐츠를 5000개 이상 제작하고, 총 조회수 1억2000만회를 돌파하는 성과를 거뒀다.

모집 기간은 오는 17일까지이며 자세한 내용은 농심 홈페이지에서 확인할 수 있다.

농심 관계자는 “지난 5기까지 활동을 통해 크리에이터들은 콘텐츠 제작 역량 향상 기회를 얻고, 농심도 양질의 숏폼 콘텐츠로 큰 홍보 효과를 거뒀다”며 “먹플루언서를 농심의 콘텐츠, 커머스 파트너로 지속 육성할 계획”이라고 전했다.