벤틀리, 뮬리너 신규 맞춤 제작 옵션 공개

벤틀리 뮬리너 퍼스널 커미셔닝 옵션 ‘오픈 포어 바보아 베니어’ 사진=벤틀리모터스 제공

벤틀리모터스가 비스포크 전담 부서 뮬리너(Mulliner)의 새로운 맞춤 제작 사양인 퍼스널 커미셔닝 옵션을 5일 공개했다.

오늘날 영국 크루(Crewe)의 드림 팩토리를 떠나는 벤틀리 차량 4대 중 3대에 뮬리너의 개인화 요소가 적용돼 있다. 이처럼 무한한 가능성을 현실화하는 뮬리너의 비스포크 서비스를 통해 보다 많은 벤틀리 고객들이 자신만의 꿈을 실현하고 있다.

이번에 새로 추가된 뮬리너 퍼스널 커미셔닝 옵션은 신규 마감, 신규 재질의 소재와 컬러 등의 옵션으로 구성돼 있으며, 컨티넨탈 GT, 플라잉스퍼 및 벤테이가의 최신 퍼스널 커미셔닝 가이드를 통해 고객의 취향과 가치관을 완벽하게 실체화한다.

뮬리너는 모든 종류의 베니어에 핸드 페인팅 핀스트라이프 옵션을 제공한다. 장인의 손으로 그려진 핀스트라이프는 센터페시아부터 도어까지 이어진다. 색상 역시 고객의 취향에 따라 외장 페인트 컬러나 가죽 색상과 매칭할 수 있다.

뮬리너 비스포크의 디자인 전통에서 영감을 받은 또 하나의 옵션은 18k 골드로 마감된 에어벤트 오르간 스톱으로, 널링 마감을 통해 우아함을 극대화했다. 이외에 특별한 실로 짜여진 트위드 도어 인서트 옵션이 추가됐으며, 첼튼햄(Cheltenham), 글렌 플래드(Glen Plaid), 차콜 헤링본(Charcoal Herringbone), 샌드 헤링본(Sand Herringbone), 담슨(Damson) 등 다섯 가지 패턴을 선택할 수 있다.

모든 벤틀리 고객은 뮬리너 퍼스널 커미셔닝 가이드와 뮬리너 컨설턴트의 안내를 통해 컨티넨탈 GT, 컨티넨탈 GTC, 플라잉스퍼 및 벤테이가를 지구상 단 하나뿐인 나만의 벤틀리로 완성할 수 있다. 다양한 색상, 트림 및 마감 옵션을 활용한 뮬리너 디자인 팀의 ‘디자이너 추천(Designer Suggestions)’ 구성을 통해 보다 편리하게 이상적인 조합을 선택하는 것도 가능하다.

국내 벤틀리 고객도 벤틀리 공식 전시장을 통해 뮬리너 퍼스널 커미셔닝 옵션을 만나볼 수 있다.

서울 강남에 위치한 플래그십 쇼룸 ‘벤틀리 큐브’에는 퍼스널 커미셔닝 옵션이 적용된 실물 차량이 전시돼 있으며, 전국 전시장에서 뮬리너 비스포크의 무한한 가능성을 직접 확인할 수 있다.