롤스로이스, 팬텀 탄생 100주년 기념 예술과 함께한 여정 조명

살바도르 달리의 콜리플라워 팬텀에서 영감을 받아 제작된 일러스트레이션. Omar Aqil 작품. 사진=롤스로이스모터카 제공

롤스로이스모터카가 현지 시각으로 지난 6일, 브랜드를 대표하는 플래그십 모델 ‘팬텀(Phantom)’의 탄생 100주년을 기념해 팬텀과 예술계가 함께해온 여정을 조명했다.

롤스로이스는 초창기부터 현대 예술계를 대표하는 거장들과 깊은 인연을 맺어왔다. 살바도르 달리, 앤디 워홀, 앙리 마티스, 파블로 피카소, 크리스티앙 ‘베베’ 베라르, 세실 비턴 등 수많은 예술가들이 롤스로이스를 타고 여행했다.

영국 왕립예술원 최초의 여성 정회원인 로라 나이트(Dame Laura Knight)는 롤스로이스를 이동식 아틀리에로 삼아 경마장 등 야외에서도 차량 안에서 그림을 그리기도 했다. 재클린 드 로스차일드, 페기 구겐하임, 넬슨 록펠러 등 세계적인 예술품 수집가들 역시 롤스로이스의 매력에 사로잡혔다.

그 중에서도 팬텀은 롤스로이스를 대표하는 모델로서 예술계와 가장 밀접한 연결고리를 가지고 있다. 8세대, 100년에 걸쳐 팬텀은 현대사에서 가장 저명한 예술가들의 손을 거쳐갔다. 팬텀은 런던 사치 갤러리, 뉴욕 스미소니언 디자인 박물관부터 수많은 갤러리에 이르기까지 그 자체로 하나의 예술 작품으로 전시되기도 했다.

팬텀과 예술계의 지속적인 인연은 롤스로이스가 추구해온 창의적 교류의 전통을 보여준다. 수십 년에 걸쳐 팬텀은 숱한 예술가들의 상상력을 자극하며, 예기치 못한 만남과 잊을 수 없는 창조의 순간들을 이끌어냈다.

크리스 브라운리지(Chris Brownridge) 롤스로이스모터카 CEO는 “지난 100년 동안 롤스로이스 팬텀은 세계 최고의 예술가들과 같은 길을 걸어왔으며, 자기 표현의 상징으로서 수많은 역사적 순간에 함께했다”고 밝혔다.

이어 “팬텀 탄생 100주년을 맞은 올해는 이 특별한 자동차가 남긴 유산과 그 여정을 함께 만들어온 예술가들을 되돌아보기에 더없이 좋은 시점이다”라고 덧붙였다.