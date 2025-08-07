“대실이요”… 주인 ‘눈썰미’에 ‘셀프 감금’ 20대 공무원 피해 막아 [사건수첩]

공무원도 보이스피싱에 속아 스스로 모텔에 감금

“유심 교체’ 수상한 손님…경찰 출동해 출금 막아

‘보이스피싱(전화금융사기)’에 속은 20대 공무원이 모텔에 스스로 감금됐다가 이를 수상히 여긴 모텔 주인의 신고로 피해를 면했다.

7일 경기 군포경찰서에 따르면 군포에서 모텔을 운영하는 업주 A씨는 지난달 21일 오후 4시50분쯤 경찰에 전화를 걸어 “젊은 손님이 혼자 대실을 하겠다는데 휴대전화 2대에 유심을 갈아 끼우며 쓰고 있다”며 “보이스피싱 피해자 같기도 한데 조직원일 수도 있어 무섭다”고 신고했다.

사진=연합뉴스

출동한 경찰은 모텔에 있던 20대 B씨를 확인, 보이스피싱 피해자임을 파악하고 계좌 송금 등을 막았다.

공무원인 B씨는 업무 중이던 같은 날 오후 4시쯤 서울중앙지검 검사를 사칭한 보이스피싱 조직원으로부터 “대포통장 사건에 연루됐다. 최대한 빨리 휴대전화를 새로 한 대 구매하고 가장 가까운 모텔에 투숙하라. 재산 증명이 필요하니 모든 계좌 잔고를 전송하라”는 지시를 받은 상태였다.

이는 이른바 ‘셀프 감금’ 수법으로 피해자 자신을 모텔에 감금해 고립시킨 뒤 통화 원격제어 등으로 돈을 갈취하는 범죄다. 원격으로 대출까지 받게 해 추적과 자금 회수가 어렵다.

당시 B씨의 휴대전화에는 악성 앱이 설치돼 직접 피해 신고가 어려운 상황이었으며, B씨는 “직장에 불이익이 갈 수 있다”는 조직원의 말에 겁을 먹어 지시를 따른 것으로 알려졌다.

A씨는 불안한 표정의 B씨가 복도를 서성이다 유심 교체에 필요한 클립을 빌려달라고 하자 수상함을 느껴 경찰서 직통번호로 신고한 것으로 파악됐다.

앞서 경찰은 셀프 감금 형태의 보이스피싱을 막고자 숙박업소마다 주의 문구가 적힌 팸플릿과 경찰서 직통번호를 공유한 상태였다.

B씨는 “너무 무서웠는데 경찰과 A씨에게 감사하다”고 말했다. 군포서는 피해를 막는 데 도움을 준 A씨에게 이달 6일 감사장과 포상금을 전달했다.