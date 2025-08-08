김문수 “尹 재입당 땐 당연히 받아준다” vs 안철수·조경태 “정계 떠나라”

김문수, 유튜브서 “누가 죽었거나 다쳤나”

안철수 “피노키오 김문수”

국민의힘 8·22 전당대회 당 대표 선거에 출마한 김문수 후보가 7일 보수 성향 유튜버가 개최한 토론회에서 비상계엄으로 인한 인명 피해가 없었다며 윤석열 전 대통령이 재입당할 경우 수용할 것이라고 밝혔다.

김문수 국민의힘 당대표 후보가 7일 충북도당에서 당원 간담회를 하고 있다. 청주=뉴스1

6·3 대선 때 국민의힘 대선 후보였던 김 후보의 이 발언을 두고 찬탄(탄핵 찬성)파 당권주자인 안철수·조경태 후보가 나란히 강하게 비판했다.

김 후보는 이날 전한길·고성국·성창경·강용석 씨 등이 공동으로 진행한 ‘자유 우파 유튜브 연합 토론회'에 참석해 '대표가 되고 윤 전 대통령이 입당한다고 하면 받아줄 것인가’라는 전 씨의 질문에 “당연히 받아준다”고 답했다.

김 후보는 “윤 전 대통령이 계엄을 해서 누가 죽었거나, 다쳤거나 그런 것이 없지 않는가”라며 “6시간 만에 계엄이 해제됐다”고 강조했다.

이어 “민주당은 북한에 돈을 얼마나 갖다줬는가”라고 반문하며 “책임을 질 사람은 문재인 전 대통령과 이재명 대통령”이라고 말했다.

김 후보는 윤 전 대통령 면회에 대해선 “정치라는 것은 때가 있고, 저라고 왜 안가고 싶겠는가”라며 “무조건 면회를 가는 것이 좋은지, 억울한 부분에 대해 서명 운동을 시작하는 것이 좋은지 여러 방법이 있다”고 말했다.

비상계엄 선포를 비판하며 윤 전 대통령 탄핵에 찬성했던 당권 주자인 안철수·조경태 후보는 즉각 김 후보를 비판했다.

김문수 국민의힘 당대표 후보가 6일 오후 경기 수원시 영통구 경기도의회 중회의실에서 열린 당대표 후보 초청 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 수원=뉴스1

안 후보는 페이스북에서 “김 후보가 계엄을 옹호하면서 친길(친전한길) 후보의 ‘윤어게인’ 본색이 드러났다”며 “대선 유세 때마다 저와 함께 현장에서 국민에게 드린 사과는 무엇인가”라고 꼬집었다.

이어 “단일화 거짓말, 불출마 거짓말, 사과 거짓말을 하며 피노키오 김문수 후보가 되고 있다”면서 “이재명 민주당이 파놓은 계엄 옹호 정당, 내란 정당의 늪에 우리 당을 던져버리겠다는 것인가”라고 비판했다.

조 후보도 페이스북에서 “폭력을 행사했지만, 다친 사람이 없고 칼을 휘둘렀지만, 죽은 사람이 없어서 죄가 없다는 게 말이 되는 소리인가”라며 “총칼로 국민을 대상으로 위헌·불법 비상계엄을 저지른 자의 입당을 입에 담다니 제정신인지 모르겠다”고 비난했다.

조 후보는 “김 후보는 즉각 후보직을 사퇴하고 정계를 떠나라”라고 요구했다.