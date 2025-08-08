무더운 여름밤 ‘전주가맥축제’ 매력속으로

9일까지 지역 업소 20여곳 참여

동네슈퍼 안주·신선한 맥주 만끽

DJ클럽파티 등 즐길거리 ‘풍성’

전북 전주의 대표 여름축제로 꼽히는 전주가맥축제가 9일까지 사흘간 열린다. 이 지역 동네 슈퍼에서 독특한 소스를 곁들여 내놓는 안주와 함께 당일 생산된 신선한 맥주를 즐길 수 있는 기회다.



전주가맥축제추진위원회는 7일 전주대학교 대운동장에서 ‘2025 전주가맥축제’ 개막식을 열었다. 올해로 11회를 맞는 축제에는 전북도와 전주시, 전북도경제통상진흥원, 하이트진로, 지역 가맥업소 등이 함께 참여했다.

지난 2024년 전북 전주에서 열린 제10회 전주가맥축제 한 장면. 전주시 제공

이번 축제에는 엄선한 지역 가맥 업소 20여곳이 참여해 전주의 가맥과 대표 안주를 선보이고 있다. 당일 생산된 신선한 맥주와 함께 방문객들을 위한 공연과 이벤트도 풍성히 마련됐다. 이날 행사장에서는 지역 문화예술인과 인기 가수의 공연 무대를 펼쳐 분위기를 북돋았고, 개막식에서는 드론쇼가 방문객들의 눈길을 사로잡았다.



8일에는 DJ 클럽파티, 9일에는 모창 가수 공연과 불꽃놀이가 열리는 ‘히든 콘서트’가 이어진다. 가맥지기 플래시몹, 댄스 타임 등이 행사장 곳곳에서 펼쳐진다. 지역 상권과 연계한 이벤트도 마련됐다. 행사장에서 성인 인증 후 받은 팔찌를 착용한 방문객은 효자동 일대 가맹 업소에서 뽑기 이벤트, 가격 할인 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.



‘가맥’은 가게맥주의 줄임말로, 전주 지역 슈퍼마켓이나 소매점에서 시원한 맥주와 함께 갑오징어 등 간단한 안주를 즐기는 특유의 식문화다. 축제는 이런 전주의 가맥문화를 전국에 알리고, 지역 경제와 상권 활성화를 도모하기 위해 축제를 매년 여름 개최하고 있다.