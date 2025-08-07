김문수 “계엄으로 누가 축었나”…한동훈 “막았으니 유혈사태 안 나”

“계엄 유지됐으면 정권 전복·국민의힘 소멸했을 것”

국민의힘 한동훈 전 대표는 7일 당대표 선거에 출마한 김문수 후보가 보수 성향 유튜버가 개최한 토론회에서 비상계엄으로 인한 인명 피해가 없었다고 발언한 것에 대해 “계엄을 막았으니 유혈사태가 안 난 것”이라고 비판했다.

한 전 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “‘유혈사태가 안 났으니 계엄이 별거 아닌 것’이 되는 게 아니다”라며 이같이 밝혔다.

국민의힘 한동훈 전 대표. 뉴시스

한 전 대표는 이어 “12월3일 밤 계엄이 유지되었다면 대규모 국민저항으로 정권은 전복되고 국민의힘은 완전히 소멸했을 것”이라고 지적했다.

앞서 김 후보는 이날 전한길·고성국·성창경·강용석씨 등이 공동으로 진행한 ‘자유 우파 유튜브 연합 토론회’에 참석해 ‘대표가 되고 윤석열 전 대통령이 입당한다고 하면 받아줄 것인가’라는 전씨의 질문에 “당연히 받아준다”고 답했다.

김 후보는 “윤 전 대통령이 계엄을 해서 누가 죽었거나, 다쳤거나 그런 것이 없지 않은가”라며 “6시간 만에 계엄이 해제됐다”고 주장했다.

국민의힘 김문수 당대표 후보가 7일 충북도당에서 당원 간담회를 하고 있다. 청주=뉴스1

해당 발언 이후 윤 전 대통령 탄핵에 찬성했던 당권 경쟁자 안철수·조경태 후보도 즉각 김 후보를 비판했다.

안 후보는 SNS에서 “대선 유세 때마다 저와 함께 현장에서 국민에게 드린 사과는 무엇인가”라며 “단일화 거짓말, 불출마 거짓말, 사과 거짓말을 하며 피노키오 김문수 후보가 되고 있다”고 꼬집었다.

조 후보도 “폭력을 행사했지만, 다친 사람이 없고 칼을 휘둘렀지만, 죽은 사람이 없어서 죄가 없다는 게 말이 되는 소리인가”라며 “총칼로 국민을 대상으로 위헌·불법 비상계엄을 저지른 자의 입당을 입에 담다니 제정신인지 모르겠다”며 김 후보에게 후보직 사퇴와 정계 은퇴를 요구했다.