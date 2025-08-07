신창재 교보생명 의장 “보험산업, 기본에 충실을”

창립 67주년 기념식 위기 타개 강조

“고객 역경 보장 숭고한 정신 알려야”

신창재(사진) 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 7일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 창립 67주년 기념식에서 보험산업이 위기에 처했다며 경쟁력은 강화하되 기본 정신을 지키자고 강조했다.



신 의장은 “보험산업은 저성장, 저출생, 고령화라는 구조적 문제에 경기 침체, 금리 인하, 재무건전성 규제 강화 등이 겹치며 성장성, 수익성, 건전성이 악화하고 있다”면서 “이를 타개하려 보험업계가 신계약마진(CSM) 확보를 위한 과열 경쟁을 벌이는 가운데 시장은 더욱 혼탁해지고 있고, 그 피해는 오롯이 고객의 몫이 되고 있다”고 우려했다.



그는 “교보생명만은 고객 역경에 대한 보장이라는 생명보험의 숭고한 정신을 시장에 바르게 알리며 영업?마케팅을 실천하자”고 당부했다. 과도한 스카우트 경쟁으로 승환계약, 불완전 가입 등 소비자 피해가 발생하는 상황을 지적한 것이다.



신 의장은 또 “인공지능(AI) 기술 활용 역량은 보험산업의 핵심 경쟁력이 됐다”고 강조하며 “전 프로세스에 AI 기술을 접목해 고객에게 차별화된 경험과 가치를 제공하는 AI 디지털 전환 선도 회사를 만들자”고 덧붙였다.