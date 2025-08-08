센서 기술 혁신으로 ‘손목 위 주치의’ 변신

삼성 ‘갤 워치8’ 헬스케어 진화史



항산화지수 개발에만 5년 걸려

스마트워치에서 세계 최초 구현

심혈관·수면 등도 인사이트 제공

“5년 후 예방의학 솔루션도 준비”

“항산화지수 개발만 해도 5년이 걸렸습니다.”



최종민 삼성전자 MX사업부 헬스 하드웨어 개발그룹 상무는 7일 서울 중구 삼성전자 기자실에서 열린 ‘갤럭시 워치8 헬스케어 브리핑’에서 이같이 말했다.

최종민 삼성전자 상무가 7일 ‘갤럭시 워치8’의 센서 기술에 관해 설명하고 있다. 삼성전자 제공

항산화지수는 5초 만에 체내 항산화 성분 중 하나인 ‘카로티노이드’ 수치를 측정하는 기능으로, 스마트워치에서 해당 기능을 구현한 것은 삼성전자가 세계 최초다. 채소 및 과일 섭취 식습관, 자외선, 음주, 스트레스 등이 사용자의 건강 상태에 어떤 영향을 미치는지 보여주는데, 예를 들어 꾸준히 샐러드를 먹으면 칭찬하고 과음에 대해서는 주의를 주는 방식이다. 직관적인 피드백을 제공해 건강한 생활 습관 형성을 유도하고 예방적 관리를 위한 방향을 제시하는 것이다.



이 같은 기능은 삼성전자의 센서 기술 혁신으로 가능해졌다. 삼성전자는 2013년부터 웨어러블 센서와 알고리즘 개발을 시작해 갤럭시 기어에 처음으로 탑재했다. 2021년 워치4 시리즈에는 기존 △광학심박센서(PPG) △전기심박센서(ECG) △생체전기 임피던스 분석센서(BIA)를 하나의 칩으로 통합한 ‘3 in 1 바이오액티브 센서’를 탑재하며 웨어러블 센서를 혁신했다. 이듬해 워치5에선 비접촉식 적외선 기반의 피부 온도 감지 기술을 도입해 여성건강 관련 솔루션을 강화했고, 지난해 워치7에는 바이오액티브 센서에 새로운 LED 색상 4종을 추가해 건강 지표 모니터링 범위를 대폭 확대했다.



지난달 출시된 워치8에선 고도화된 센서로 다양한 예방적 건강 관리 기능을 추가했다. 항산화지수 외에도 취침 시간 가이드 기능이 주목을 받는다. 수면 학계에서 널리 사용되는 ‘투 프로세스’ 모델을 적용해 생체리듬과 수면 욕구 추이를 분석하고 사용자만의 최적의 취침 시간을 계산해 제안해주는 기능이다. 카이스트 연구팀과 알고리즘을 공동 개발했고 삼성서울병원을 통해 임상 검증을 거쳤다.



혈관 스트레스 측정 기능은 심혈관 건강에 대한 인사이트를 제공한다. 수면 중 혈액 흐름과 관련된 광학 신호 중 하나를 측정해 혈관계의 건강 상태를 평가하는 기능으로, 혈액의 양과 혈관 경직도를 토대로 혈관에 가해지는 스트레스 변화를 정밀하게 분석한다. 혈관 스트레스 수치를 꾸준히 모니터링하면 식습관, 스트레스, 휴식 등 다양한 요인이 미치는 영향을 확인하고 심혈관 질환 위험을 감소시키는 데 도움을 준다.



최 상무는 향후 진화할 갤럭시 워치 기반의 예방적 건강 관리 솔루션에 대해 자신감을 드러냈다. 최 상무는 “선행 연구가 굉장히 중요하다. 1년, 2년 심지어는 5년 뒤까지 준비 중”이라며 “상용화 수준, 사회 트렌드 등에 맞춰 워치9, 워치10에서도 새로운 기능을 선보일 것”이라고 말했다.