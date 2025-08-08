스타벅스, ‘카공족 민폐’ 칼 빼들었다

프린터·칸막이 등 사용 제한 나서

좌석 비울 때 소지품 관리도 공지

스타벅스 코리아는 국내 매장에서 프린터와 칸막이, 멀티탭 등의 사용을 제한한다고 7일 밝혔다.

사진=스타벅스 코리아 제공

스타벅스 코리아는 전날 전국 매장에 고객들이 개인용 데스크톱이나 프린터, 멀티탭, 칸막이 등을 사용하는 행위를 금지하도록 공지했다. 이날부턴 이런 내용이 담긴 안내문을 매장에 비치했고, 해당 행위를 하는 고객에게는 직원이 안내하게 했다.



일부 고객이 스타벅스 매장 자리를 차지하고 개인 사무실처럼 쓰는 사례가 연이어 알려지면서 다른 고객 불편을 막기 위한 조처로 보인다. 온라인에서는 칸막이와 키보드, 데스크톱을 설치한 ‘카공족(카페에서 공부하는 사람들)’ 사례가 공유되기도 했다. 스타벅스 관계자는 “스타벅스를 방문하는 고객들에게 쾌적하고 편리한 매장 경험을 제공하기 위한 것”이라고 말했다.



스타벅스 코리아는 장시간 자리를 비우는 고객의 경우 소지품을 챙겨달라고도 공지했다. 여러 명이 사용 가능한 탁자를 이용하는 경우 다른 고객에게 자리를 양보해달라고도 했다. 스타벅스 측은 “장시간 좌석을 비울 때 소지품 도난과 분실 위험에 대비하기 위해 고객 안내를 진행하게 됐다”고 설명했다.