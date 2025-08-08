HD현대, 美 방산기업 안두릴과 ‘AI 함정’ 개발 협력

HD현대 개발중인 무인수상정에

안두릴 자율 임무수행 체계 탑재



대한항공, 무인항공기 개발 합의

HD현대가 미국 AI 방산기업 안두릴 인더스트리와 함정 개발 협력에 나선다.



HD현대는 6일 안두릴과 경기도 성남시의 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 ‘함정 개발 협력을 위한 합의각서(MOA)’를 체결했다고 밝혔다. 이날 체결식에는 주원호 HD현대중공업 특수선사업대표와 안두릴 공동설립자인 팔머 럭키가 참석했다.

6일 HD현대 글로벌연구개발센터를 방문한 팔머 럭키(Palmer Luckey) 안두릴 공동설립자가 HD현대가 개발 중인 무인수상정에 대한 설명을 듣고 있다. HD현대 제공

이번 MOA는 지난 4월 안두릴과 맺은 양해각서(MOU)를 보다 구체화한 것으로, 양 사는 HD현대의 AI 함정 자율화 기술 및 함정 설계·건조 기술과 안두릴의 자율 임무 수행 체계 솔루션을 상호 공급키로 했다.



구체적으로 한국 시장에서는 HD현대가 개발 중인 무인수상정에 안두릴의 자율 임무 수행 체계 솔루션이 탑재될 예정이다. 미국 시장에서는 안두릴이 주도해 개발한 유·무인 함정에 대해 HD현대가 설계·건조를 담당하고 AI 함정 자율화 기술도 공급하기로 했다. 또한 한국과 미국 시장에서 각각 선보일 무인수상정(USV)의 프로토타입(시제품) 공동 개발을 추진하기로 했다.



한편 대한항공도 이날 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 안두릴과 ‘한국 및 아시아·태평양 지역 무인 항공기 분야의 파트너십 구축을 위한 협력 합의서(TA)’에 서명했다고 밝혔다.



이번 합의서는 양사가 지난 4월 체결한 무인 항공 분야 기술협력 업무협약(MOU)을 보다 구체화한 것이다. 양사는 안두릴 제품 기반의 한국형 무인기 모델을 공동 개발하고, 안두릴 제품 면허생산 및 아·태 지역 수출, 안두릴의 아시아 무인기 생산 기지 한국 구축 등을 검토하기로 했다.