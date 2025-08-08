현대차·GM, 신차 5종 공동 개발… 중남미 시장 공략 ‘동맹’

세계 車업계 3·4위 전략적 제휴



양사, 2028년부터 차량 양산 목표

픽업·SUV·전기 상용 밴 등 생산

연간 80만대 이상 판매 계획 세워

GM, 강점 지닌 트럭 플랫폼 개발

현대차는 소형·전기차 분야 주도



물류 공동 소싱 이니셔티브 추진

탄소저감 강판 분야 협력 확대도

그룹 기준 자동차 업계 글로벌 3위 현대자동차그룹과 4위 제너럴모터스(GM)그룹이 손을 잡고 신차 공동 개발에 나섰다. 한국과 미국을 대표하는 두 자동차 회사의 협력은 급변하는 자동차 산업에서 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 것이다.



현대차와 GM은 7일 양사가 처음으로 공동 개발하는 5개 차량에 대한 계획을 공개했다.



양사는 내연기관과 하이브리드 시스템을 모두 탑재할 수 있는 중남미 시장용 중형 픽업, 소형 픽업, 소형 승용, 소형 스포츠유틸리티차(SUV)와 북미 시장용 전기 상용 밴 등 5종의 차세대 차량을 공동 개발할 계획이다.

공동 개발 차량의 출시 목표는 2028년으로, 양사는 이르면 이 시점부터 미국 현지에서 전기 상용 밴을 생산할 예정이다.



차량 양산이 본격화되면 연간 80만대 이상을 생산·판매할 수 있을 것으로 기대하고 있다.



양사는 각자 강점을 가진 차량으로 나눠 개발을 진행할 계획이다. GM은 중형 트럭 플랫폼 개발을, 현대차는 소형 차종 및 전기 상용 밴 플랫폼 개발을 각각 주도하게 된다. 특히 현대차는 하이브리드 차량 플랫폼을 양사가 공유하며 각 브랜드별로 내·외장을 차별화할 계획이다.

지난해 9월 정의선 현대차그룹 회장(오른쪽)이 메리 바라 GM 회장 겸 CEO와 협약서에 서명 후 악수하는 모습. 현대차 제공

현대차그룹과 GM그룹은 지난해 세계 시장에서 각각 3위와 4위를 차지했다. 한국과 미국을 대표하는 두 완성차 그룹이 신차 개발에 함께 나선 것은 비용을 줄여 전동화 전환기의 불확실한 시장에 대응하기 위해서다. 차량 개발에서 실질적으로 가장 많은 비용이 드는 플랫폼을 공유해 규모의 경제를 실현할 수 있다. 특히 미국이 한국 등 주요국 자동차와 부품에 15%의 관세를 부과하기로 하며 현대차뿐 아니라 GM의 원가 상승 부담도 커지며 생존을 위해 원가 경쟁력 확보가 절실한 상황이다.



양사는 협업을 통해 부족한 부분도 보완할 수 있다. 현대차는 북미 시장에서 인기가 많은 중·대형 픽업 분야를, GM은 소형차와 하이브리드차를 강화할 수 있게 된다.



현대차와 GM은 협력 확대도 추진하고 있다.



향후 북미·남미에서 소재 및 운송, 물류에 관한 공동 소싱 이니셔티브를 추진하고 원자재, 부품, 복합 시스템 등 영역에서의 협력도 고려 중이다. 양사는 환경에 미치는 영향과 자원 고갈을 최소화하는 지속가능한 제조 방식 실현을 위한 노력의 일환으로 탄소저감 강판 분야에서도 협력 가능성을 모색하기로 합의했다. 앞서 지난해 9월 양사가 체결한 업무협약(MOU)에는 하이브리드, 배터리 전기차, 수소 연료 전지 기술 등 파워트레인 시스템 전반에 걸친 협업 등도 포함돼있다.



호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 “북미 및 남미 시장에서의 양사 간 협력을 바탕으로 고객들이 원하는 아름다운 디자인, 고품질, 안전 지향의 차량과 만족할 만한 기술 등을 더욱 효율적으로 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.



GM의 글로벌 구매 및 공급망 부문 최고 책임자인 실판 아민 수석 부사장은 “이번에 공동 개발하는 첫 번째 차량들은 양사가 보유한 상호 보완적 강점과 스케일의 시너지를 어떻게 활용할 수 있는지를 잘 보여주는 사례”라고 강조했다.