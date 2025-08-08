봉합 접어든 의·정갈등… ‘의사불패’ 논란 가열

사직 전공의 병원 복귀 허용



채용은 병원 자율… 정원 초과 인정

전공의 요구 또 수용… “과한 특혜”

복지장관은 “의료개혁 최선” 사과



11일부터 병원별 하반기 모집 시작

수련단축·전문의 시험 추가는 미정

환자들 “의료공백 재발 방지 우선”

의대생에 이어 사직 전공의들도 정부의 복귀안이 구체화하면서 1년6개월간 이어진 의·정 갈등이 봉합 단계에 접어들었다. 의료계는 환영하고 있지만, 환자단체는 “의료공백 사태에 대한 재발 방지 대책이 우선”이라고 목소리를 높이면서 특혜 논란을 피하기 어려워 보인다. 정부는 장기화한 갈등으로 현장에서 빚어지는 혼란을 수습해야 하는 과제도 떠안았다.

7일 서울 시내 한 대학병원. 뉴시스

보건복지부는 7일 대한전공의협의회(대전협), 대한수련병원협의회 등과 제3차 수련협의체를 갖고 하반기 전공의 복귀 방안을 내놨다. 정부는 우선 올해 하반기 전공의 모집에서 사직 전공의가 돌아올 경우 근무하던 병원과 과목·연차로 복귀할 수 있도록 했다.

채용은 수련 병원에서 자율적으로 결정하지만, 초과 정원이 발생해도 절차에 따라 장관이 인정하는 방안을 마련했다. ‘수련 연속성’을 요구했던 전공의들의 요구를 수용한 것이다.

이에 따라 병원별로 9월 수련을 시작하는 하반기 전공의 모집을 11일부터 진행할 예정이다. 앞서 대전협 비상대책위원회는 윤석열정부의 필수의료 정책 패키지 재검토, 전공의 수련환경 개선 및 수련 연속성 보장, 의료사고에 대한 법적 부담 완화를 위한 논의 기구 설치 등 3가지 요구안을 밝혔다.

복지부는 전공의들의 입대 문제에 관해서도 입영을 연기할 수 있도록 대책을 마련했다. 의무사관후보생 신분인 미필 전공의들은 지난해 사직과 함께 자동으로 군의관이나 공중보건의 입영 대상이 됐기 때문에 9월 복귀하더라도 내년이나 내후년 영장을 받으면 곧바로 입영해야 했다. 그러나 수련을 마치고 입영할 수 있게 관계 부처와 논의하기로 했고, 복귀 규모에 따라 수련 중에 입영할 수 있는 전공의들에 대해서는 사후 정원을 인정하기로 했다.

정부가 전공의들의 복귀를 위해 재차 한 발 뒤로 물러나면서 비판의 목소리가 나온다. 의대생과 전공의들이 휴학과 사직 등 ‘집단행동’을 벌여 의료공백 사태로 많은 국민이 고통을 겪었지만, 결국 정부의 각종 특혜성 조치로 현장에 복귀하는 길이 열리면서 ‘의사 불패’가 반복됐다는 지적이다.

안기종 환자단체연합회 대표는 “정부는 수련협의체 논의를 통해 전공의 요구사항들을 최대한 들어주겠다는 방향으로 조건부 복귀를 지원했다”며 “전공의 복귀는 조건 없는 자발적인 복귀여야 한다. 의료공백 사태가 발생하지 않기 위한 재발 방지 대책 마련이 우선이다. 그러나 순서가 뒤바뀌었다”고 꼬집었다. 환자단체는 필수의료 분야에서 공백이 발생하지 않도록 하는 법제화가 필요하다고 요구하고 있다.

정은경 복지부 장관은 이런 비판을 의식한 듯 환자단체 등을 만나 “의료계와 정부 간 갈등이 1년 반 동안이나 지속되면서 많은 불안과 불편을 겪으신 국민과 환자 여러분께 진심으로 죄송하다”며 “국민 중심의 의료 개혁 방안을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 고개를 숙였다.

김국일 보건의료정책관이 7일 서울 중구 달개비에서 3차 수련협의체 회의를 마친 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

정부가 해결할 후속 과제도 쌓였다.

전공의들은 통상 상반기에 1년 단위 수련을 시작하지만, 이번 사태로 하반기 수련을 시작하는 인원이 많아 수련체계 변화가 불가피하다. 그간 전공의들의 빈자리를 메운 진료지원(PA) 간호사와의 업무 분담도 교통정리가 쉽지 않다는 평가가 나온다.

복지부는 앞으로 수련환경 개선 등을 논의하기 위해 수련협의체를 격주 회의로 진행할 예정이다. 복지부는 고위험 필수진료 기피 현상을 해소하기 위해 ‘국민 참여 의료혁신위원회’(가칭) 등을 구성해 논의할 방침이다. 해당 위원회에서는 대전협에서 요구한 필수의료 패키지 재검토도 이뤄질 전망이다.