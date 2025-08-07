5만원 쓰면 ‘최대 2000만원’ 경품…정부, 지방 소비 활성화 나선다 [뉴스 투데이]

총 10억 ‘소비 복권’ 이벤트 진행

숙박 등 5대 문화쿠폰도 810만장

정부가 비수도권 지역 소재 소상공인 제품을 5만원 이상 구매한 소비자에게 추첨을 통해 최대 2000만원 상당의 온누리상품권을 지급한다.



정부는 7일 열린 경제관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 ‘지방 살리기 상생소비 활성화 방안’을 확정했다. 이는 지난달 30일 이재명 대통령이 “국가 정책 전반에서 지방을 차등 우대하는 방안을 제도화하는 것을 검토하라”고 지시한 데 따른 조치다. 수도권의 민간소비는 2002년 대비 72.6% 증가한 반면 비수도권의 경우 52.9% 증가하는 데 그쳤다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 7일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에 참석해 발언하고 있다. 뉴시스

정부는 민생회복 소비쿠폰 등으로 되살린 소비 회복 국면을 지방까지 확산시키기 위해 총력을 다하겠다는 방침이다. 우선 비수도권에서 이뤄지는 소비에 대해서는 더 많은 인센티브를 제공한다. 이달 1일부터 10월9일 사이에 비수도권 소재 소상공인 제품을 5만원 이상 누적 카드 결제를 하는 소비자에게는 추첨을 통해 총 10억원어치 디지털온누리상품권을 지급하는 ‘소비 복권’ 이벤트를 진행한다. 경품은 △1등(10명) 2000만원 △2등(50명) 500만원 △3등(600명) 100만원 △4등(1365명) 10만원이며, 상생페이백 홈페이지를 통해 총 10회까지 응모할 수 있다. 단 1등은 비수도권 소비자만 해당하며, 2등 이하부터는 수도권 소비자도 포함된다.



비수도권용 숙박쿠폰 등 5대 문화소비쿠폰 810만장도 지급한다. 현재 전시·공연 할인쿠폰은 예매처별로 1인당 2매씩 총 10매까지 지급하는데, 같은 방식으로 비수도권에 한해 추가로 최대 10매를 제공해 지방 사용을 유도한다는 계획이다.



디지털 관광주민증 발급자가 인구감소 지역을 여행할 경우 관광이용권을 제공하는 ‘이달의 여행운’ 혜택도 확대된다. 9월에는 인구감소 지역을 여행한 관광객 중 추첨을 통해 100만원 상당의 지역 관광·숙박·음식 이용권이 지급된다. 특별재난지역에서 디지털 온누리상품권을 사용할 경우에는 환급 기간이 확대되고, 환급률도 기존 10%에서 20%로 상향된다.

지방 활성화를 위한 상생 자매결연도 추진된다. 정부는 중앙부처, 공공기관, 민간기관 등이 비수도권 지방자치단체와 자율적으로 자매결연을 체결할 수 있도록 지원해 관광 및 공동구매 등을 활성화한다는 계획이다.



이외에도 정부는 방한 관광객 지방 유치에도 나선다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 “중국 국경절(10월1~8일), APEC 정상회의(10월31일~11월1일)를 계기로 방한 관광객을 적극 유치하겠다”며 “방문·이동, 숙박·음식, 체험 등 다부처 사업을 연계·통합해 지역관광 선도권역 두세 곳을 집중 육성하는 ‘K-지역관광 토탈패키지’도 추진한다”고 말했다.