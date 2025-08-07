박시후, 유부남 불륜 주선 의혹 부인 "법적대응"

사진=뉴시스

배우 박시후(48) 측이 온라인에서 확산되고 있는 불륜 만남 주선 루머를 부인했다.

박시후 측은 7일 "SNS에 제기된 의혹은 사실무근"이라며 "당황스럽다. 허위사실을 유포한 행위에 관해 법적 절차를 밟을 것"이라고 밝혔다.

인플루언서 여성 A씨는 지난 5일 SNS를 통해 박시후가 자신의 남편에게 여성을 소개했고, 가정이 파탄 났다고 주장했다. 이와 관련 증거로 여성 B씨의 사진이 포함된 문자 내용 등도 공개했다. A씨의 남편은 한 매체를 통해 "박시후와는 고향 형·동생 사이일 뿐 여성을 소개 받은 적이 없다"고 해명했다.

B씨 역시 A씨의 계정에 "이 글에 언급된 인물들과 일면식도 없는 사람"이라고 반박했다.

그러면서 "내 사진을 무단으로 사용하고, 허위사실과 함께 유포하는 행위는 명백한 명예훼손"이라며 "삭제·정정하지 않을 경우 법적대응을 고려하겠다"고 밝혔다.

한편 박시후는 2013년 20대 연예인 지망생 성폭행 혐의로 피소됐다. 당시 여성이 고소를 취하, 박시후는 불기소 처분을 받았다. 2020년 TV조선 드라마 '바람과 구름과 비' 이후 5년째 연기 활동을 쉬고 있다. 지난해 예능 '아빠하고 나하고'에 얼굴을 내비쳤다.