“우는 아이 그냥 두는 건 민폐 아닌가요”…‘예스키즈존’ 정착할까?

게티이미지뱅크

식당 등 공공장소에서 아이가 우는 상황을 두고 아이가 우는 것은 이해하지만 부모가 나서 잘 달래야 한다고 생각한다는 의견이 많다.

한 설문조사에 따르면 국민 10명 중 7명은 양육자가 공공장소에서 자녀를 통제하지 못하면 무개념하다고 생각하는 것으로 나타났다.

이러한 가운데 가족단위 관광객이 많이 찾는 제주에서 ‘예스키즈존’을 육성한다는 방침을 밝혀 관심이 쏠린다.

도는 올해 처음으로 예스키즈존에 대해 지방보조금을 지원하는 내용의 ‘2025년 예스키즈존 운영 사업 지원계획’을 수립해 추진 중이라고 앞선 6일 밝혔다.

도는 연내 부모와 아동이 함께 이용할 수 있는 조건을 갖춘 소상공인이 운영하는 일반·휴게음식점 중 66곳을 선정해 지원할 방침이다.

선정 조건은 키즈 메뉴를 판매하고, 유아용 의자와 식기 등 어린이 용품이 비치돼 있어야 한다. 선정 업체에는 유아를 용품 등의 구매 비용 30만원을 지원한다. 또 예스키즈존 지정 스티커도 배부한다.

하지만 아직까지 참여는 많지 않은 것으로 전해졌다. 노키즈존 사업주 80명이 노키즈존을 운영하는 이유를 물어본 결과 ‘조용한 가게 분위기를 유지하고 싶어서’(42.9%)를 꼽았다.

이어 ‘아동 안전사고 발생 시 사업주의 책임 우려’(33.3%), ‘소란스러운 아동으로 인한 고객과의 트러블 우려’(11.9%) 등의 순이었다.

손태주 제주여성가족연구원 선임연구위원은 “아동을 배려한 공간에 대한 사회적 인식을 개선하는 것이 가장 중요하다”며 “보호자와 아동이 공공장소에서 책임있는 행동을 하도록 교육하는 것도 필요하다”고 밝혔다.

한편 “아이들은 그럴 수 있다”면서도 식당 등 아동으로 인한 소음에 불편함을 느끼는 이들이 적지 않다.

앞선 3일 육아정책연구소가 발간한 ‘육아정책포럼’에 실린 ‘공공장소의 아동에 대한 사회적 배제의 실태와 대응 과제’ 보고서에 따르면 최근 1년 이내 어린 아동으로 인해 불편을 경험한 적이 있는 장소는 식당·음식점 50.5%로 가장 많았다.

이어 카페 24.3%, 마트 23.9%, 대중교통 22.9%, 영화관 15.6% 순이었다.

△영유아가 큰 소리로 울음을 터트리거나 쉽게 울음을 그치지 않는 상황(94.5%)과 △영유아가 의사소통하는 방법이 서툴러서 떼쓰기 등 문제행동을 하는 상황(92.3%) △기질 등 영유아의 잠재적 문제로 인해 부모가 통제하거나 훈육하기 힘든 상황(90.8%)에 대해 “그럴 수 있다”고 답했다.

다만 공공장소에서 이 같은 상황을 관리하는 것은 부모 책임이라는 인식이다. ‘공공장소에서 양육자가 자녀를 통제하지 못하면 무개념하다고 생각한다’는 데 74.8%가 동의했다.

공공장소에서 양육자가 타인을 배려하려는 태도가 필요하다는 항목에는 85.0%가, 아동이 적절한 예절교육 등을 익혀야 한다는 87.4%가, 아이를 동반한 부모에게 이용 시 주의사항을 공지한다는 72.3%가 중요하다고 평가했다.

특히 ‘진상부모’ 등 타인에 대한 배려가 없는 양육자에 대한 표현에 대해서도 54.8%가 상황에 따라 사용할 수 있다고 답했다.

즉 아이가 울거나 하는 건 이해할 수 있지만 부모가 이를 적절히 통제해야 한다는 것이다.

하지만 이는 쉬운 일이 아니다.

초등 이하 자녀를 둔 부모만을 대상으로 한 조사에서 40.6%는 ‘공공장소에서 자녀의 특성이나 기질로 인해 통제가 잘 안 되는 경우가 있다’, 30.3%는 ‘육아로 인한 우울감이나 양육 스트레스로 인해 공공장소에서 자녀를 적절히 통제하는 것이 버거운 경우가 있다’고 밝혔다.

이 때문에 자녀와 공공장소에 있을 때 주변 사람의 눈치를 보거나(64.3%), 외출을 꺼리는(40.8%) 부모가 적지 않았다. 방문 전 노키즈존인지 확인하는 경우도 많았다.

보고서는 “영유아의 울음이나 소란스러움 등 문제행동은 그럴 수 있다고 보면서도 영유아의 기질 등으로 부모가 통제하거나 훈육하기 힘들 것이란 이해도는 상대적으로 낮았다”며 “타인에 대한 배려보다 법·규칙 준수를 더 중요하게 생각하는 것으로 나타났다”고 전했다.