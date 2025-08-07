코오롱모빌리티그룹 2분기 영업이익 91억…2024년 동기 대비 9.2%↑

코오롱모빌리티그룹은 올해 2분기 매출이 5천903억원, 영업이익이 91억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 밝혔다.



전년 동기 대비 매출은 5.6%, 영업이익은 9.2% 각각 증가했다.

코오롱모빌리티그룹 사옥. 연합뉴스

신차 판매는 2분기 4천267대를 출고하며 전년 동기(3천991대)보다 6.9% 증가했다. 주력 브랜드의 신차 판매 호조 및 매출 이익의 증가와 더불어 신차 보증 연장상품 판매량도 늘어난 영향이다.



인증 중고차 판매는 1천427대로 전년 동기(1천81대)보다 32% 성장했다. 매입 경로 다각화와 볼륨 중심의 영업 전략 수립으로 판매 대수의 성장세를 유지했다.



자동차 정비 사업은 차량 입고 대수 9만4천869대로 전년 동기(9만5천272대)보다 소폭(0.4%) 줄었다. 다만 리콜 및 보험 수리 비중을 높였고 운영 효율성의 제고 등을 통해 매출 이익에 기여했다.



고급 오디오 판매 부문은 보스(BOSE) 온라인 판매 사업 종료 영향으로 전년보다 매출이 14.1% 감소했다.



코오롱모빌리티그룹은 하반기 중고차 신규 플랫폼을 열고 3분기 내에 대구 신규 중고차 세일즈 지점을 개설하는 한편 뱅앤올룹슨의 오프라인 면세 운영 품목 확대를 통해 매출을 확대할 것으로 기대했다.



코오롱모빌리티그룹 관계자는 "상반기 수입차 시장의 성장세와 함께 신차와 중고차 모두 판매 실적이 증가하면서 이익에도 반영이 되는 상황"이라며 "하반기 정보기술(IT) 기반의 서비스 고도화를 통해 중고차 온라인 사이트 개설로 수입차 구매의 접근성을 높이고 고객 생애주기에 맞는 서비스를 마련할 것"이라고 말했다.

<연합>