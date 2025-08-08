전현무, 스튜어디스도 뮤지컬배우도 만났다?

배우 임수향이 방송인 전현무에게 소개팅 주선을 했던 일화를 폭로한다.

8일 오후 9시10분 방송하는 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획2'에선 MC 전현무와 여행 유튜버 '곽튜브'(곽준빈)가 임수향을 '먹친구'로 초대한다.

이날 임수향은 두 사람과 반갑게 인사를 나누고 직접 사온 '진주표 땡초김밥'을 먹으며 매운맛 자부심을 자랑한다.

이어 그는 "특별한 빵과 팥빙수를 먹으러 가는 건 어떠냐. 엄마 친구가 진주분이셔서 현지인 맛집 리스트를 모두 뽑아왔다"고 말한다.

전현무는 임수향에게 "우리가 어떻게 친해지게 됐냐"고 물어본다. 임수향은 "제가 오빠 소개팅 시켜줬다"고 답하고 이에 전현무는 "상대방이 뮤지컬 배우 아니었냐"며 당황한다.

임수향은 "스튜어디스였는데…"라고 돌발 발언해 현장을 뒤집어 놓는다.

이후 곽튜브가 "소개팅 왜 해줬냐" 질문하자 그는 "그때 현무 오빠가 아나테이터로 핫하게 올라올 시기였다"고 말한다. 임수향은 전현무가 소개팅에서 했던 행동도 밝힌다.

그런가하면 그는 드라마 '내 아이디는 강남미인' 등 화제작 주인공으로 발탁된 비하인드를 공개하기도 한다.

<뉴시스>