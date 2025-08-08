이태란, 소개팅 3개월 만에 초고속 결혼…"너무 섹시했다" [RE:TV]

'옥탑방의 문제아들' 7일 방송

배우 이태란이 '옥탑방의 문제아들'에서 초고속 결혼 비화를 공개했다.

지난 7일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에서는 새 주말드라마 '화려한 날들'의 주역 정일우, 이태란이 퀴즈에 도전했다.

이태란. KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 캡처

이태란이 남편과 소개팅으로 만나 3개월 만에 결혼했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 주우재는 "3개월이면 신원 확인도 정확하게는 안 되지 않냐?"라고 너스레를 떨기도.

이태란은 "제가 서른아홉이었고, 마흔을 넘기고 싶지 않았다"라며 결혼하고 싶은 마음이 급했다고 털어놨다. 이어 이태란은 "느낌이 좋았다, 첫인상도 좋고 목소리도 좋았다"라며 남편에게 첫눈에 반했다고 고백했다. 특히 이태란은 남편이 다리를 꼬고 커피를 마시는 모습이 너무 섹시했다며 "그윽하게 바라보는 눈빛에 빠져들었다"라고 애정을 드러냈다.

그러나 소개팅 이후, 남편에게서 한 달이 되도록 연락이 오지 않았다고. 이태란은 "오기가 생겼다, 예전 같았으면 저도 안 했는데, 참고 연락했다"라고 고백했다. 당시 이태란의 남편은 배우라는 직업이 부담스러워 망설였다고.

이태란은 연인이 된 후, 결혼에 대한 진전이 없자 "계속 만날 생각 있으면 가고, 아니면 정리하자, 난 빨리 다른 사람 만나야겠다"라며 결혼을 위해 적극적으로 나섰던 당시를 회상했다. 이태란은 "일주일 생각할 시간을 줬는데, 3일 뒤에 연락이 왔다, (남편이) 반지를 준비해 왔다"라며 이후 속전속결로 결혼을 준비했다고 덧붙였다.

한편, KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 감성 터지는 옥탑방에서 지지고 볶는 문제아들의 찐케미에 방문하는 게스트들의 인생이 어우러져 세상에 대한 진정한 지혜를 얻어가는 대환장 지식 토크쇼 프로그램으로 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.

