전국 구름 많다가 흐려져…강원·중부·경북 일부 지역 소나기 [오늘날씨]

미세먼지 농도는 전 권역 ‘좋음’~‘보통’ 수준

구름 낀 하늘 아래 휴식 취하는 시민들. 뉴시스

금요일인 8일은 전국에 가끔 구름이 많다가 오후에 차차 흐려지겠다.

이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 24.2도, 인천 24.2도, 수원 22.7도, 춘천 21.4도, 강릉 22.1도, 청주 23.2도, 대전 22.6도, 전주 22.7도, 광주 22.9도, 제주 27.4도, 대구 23.2도, 부산 25.2도, 울산 22.7도, 창원 24.7도 등이다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 29도, 수원 30도, 춘천 31도, 강릉 30도, 청주 32도, 대전 31도, 전주 32도, 광주 32도, 대구 32도, 부산 31도, 제주 30도 등으로 예상된다.

당분간 전국 대부분 지역에서는 최고 체감온도가 31도 이상으로 올라 무덥겠다.

오전부터 저녁 사이에는 강원도와 경북 북동부·중부·남부 동해안, 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 강원 동해안과 경북 동해안은 5㎜ 안팎이며, 강원 내륙·산지·경북 북동부·중부(북부 동해안 제외)는 5~20㎜, 제주도 5~40㎜다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5~2.0m로 예측된다.