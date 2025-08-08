김숙 담배 폭로한 송은이 "좀 많이 피운 게 아니다"

코미디언 송은이가 절친한 동료 코미디언 김숙이 한 때 담배를 정말 많이 피웠다고 했다.

7일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'엔 새 주말드라마 '화려한 날들' 두 주연 배우 배우 이태란과 정일우가 나왔다.

이태란은 진행자인 송은이·김숙과 인연에 대해 얘기하며 "다 초면인데 송은이·김숙씨는 성경 공부 모임할 때 오가며 인사를 했다"고 말했다.

그러자 송은이는 "숙이는 아니다. 나를 봤을 거다"고 했다. 주우재는 "저 누나가 그럴 리 없다"고 했고, 김숙 역시 "송은이씨가 있으면 내가 있는 줄 안다"고 했다.

이태란과 김숙이 1975년생 동갑이라는 얘기도 나왔다.

양세찬은 "친구인데 뭐가 잘못된 거냐"고 김숙에게 장난을 쳤다. 주우재 역시 "많이 먹으면 많이 늙는다는 게 맞나 보다"고 해 웃음을 자아냈다.

홍진경도 "흡연은 진짜 약간…"이라고 했고, 송은이는 "말도 마라 담배를 좀 많이 피운 게 아니다"고 했다.

김숙은 다른 방송에서 한 때 담배를 많이 피우던 시절이 있었으나 현재는 금연 중이라고 말한 적이 있다.

김숙은 이태란을 향해 "동갑인 거 알았다. 친해지고 싶다"고 말했다.

<뉴시스>