전현무, 임수향에 "연예계 대표 금사빠라던데" 돌직구

'전현무계획2' 전현무와 곽튜브 임수향이 연애 이야기로 웃음꽃을 피운다.

8일 방송되는 MBN·채널S 공동 제작 '전현무계획2' 41회에서는 110년 전통의 진주 향토 음식 전문점에서 '연애 토크'에 과몰입한 전현무와 곽튜브(곽준빈) 그리고 '먹친구' 임수향의 유쾌한 '먹트립'이 공개된다.

이날 방송에서 '56번째 길바닥'인 경상남도 진주에 뜬 전현무는 "전주, 해주, 진주가 대한민국 3대 이것"이라며 곽튜브, 임수향과 함께 진주 향토 음식 전문점으로 향한다. 세 사람은 이곳에서 찾은 진주비빔밥은 물론, 불고기와 육전을 시켜 폭풍 먹방을 선보인다.

그러던 중 임수향은 211만 유튜버인 곽튜브에게 "오늘 유튜브에 대한 것도 물어보러 왔다"며 "감성 브이로그로 꾸리고 있다"고 슬쩍 운을 뗀다. 그러면서 자신의 유튜브 이름을 밝히는데, 이를 들은 전현무는 "감성인데 이름이 왜 그러냐"고 타박해 폭소를 안긴다.

잠시 후 전현무는 "확인해 보고 싶은 게 있다"며 "연예계 대표 '금사빠'(금방 사랑에 빠지는 사람)라고 하던데"라고 조심스럽게 이야기를 꺼낸다. 임수향은 "예전엔 섹시한 사람을 좋아했다, 그런데"라며 확 바뀐 이상형을 밝힌다.

이어 임수향은 자신의 '연애 온도' 또한 점점 바뀌고 있다고 고백한다. 그러자 전현무는 "그래서 지금은 연애를 쉬고 있어? 여기서 (열애) 공개해"라고 슬쩍 떠본다. 임수향은 말이 떨어지기가 무섭게 "(남자친구가) 있다면, OOO에서 공개할 것"이라고 받아쳐 전현무를 어질어질하게 만든다.

과연 임수향의 달라진 연애관과 이상형이 무엇일지, 전현무와 '남친 공개'를 두고 밀당까지 한 임수향의 빵빵 터지는 예능감이 더욱 기대된다.

'전현무계획2'는 이날 오후 9시 10분 방송된다.

