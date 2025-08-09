“횡성군에 맞는 인구정책 메시지 추천해주세요”

횡성군은 인구정책 슬로건(표어) 공모전을 개최한다고 8일 밝혔다.

저출생과 고령화 등 인구문제에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 군민들이 공감할 수 있는 인구정책 메시지를 발굴하자는 취지다.

인구정책 표어 공모 게시물. 횡성군 제공

이번 공모전은 횡성군 지역 특성에 맞는 인구정책 관련분야로 △저출생 극복 △청년 정착 △고령사회 대응 등이 주제다. 20자 내외 창의적이고 기발한 문구를 통해 인구감소 대응 메시지를 전달할 예정이다. 군정 홍보에도 활용된다.

공모 기간은 오는 9월 4일까지이다. 군 인구정책에 관심 있는 군민 누구나 참여할 수 있다. 접수는 이메일, 우편, 방문 등 다양한 방식으로 가능하다. 참가서류 내려받기 및 자세한 내용은 군 누리집에서 확인할 수 있다.

접수된 표어는 정책 연관성, 창의성, 공감도, 표현력, 활용 가능성 등을 종합 평가해 우수 응모작을 선정, 10월 중 시상할 예정이다.

수상작으로 선정되면 향후 벽보, 전단지, 사회관계망서비스(SNS)이미지 등 인구정책 및 인식개선 홍보자료 및 캠페인 문구로 적극 활용할 계획이다.

김명기 횡성군수는 “인구문제는 어느 한 부서나 기관만의 노력이 아닌 군민 모두가 함께 고민하고 풀어나가야 할 과제”라며 “이번 공모전을 통해 군민의 창의적인 생각과 목소리가 인구정책에 직접 반영되는 군민 참여의 장이 되기를 바란다"고 말해싿.

이어 "아울러 한 문장이 횡성군의 긍정적인 인구변화를 이끄는 새로운 시작이 될 수 있도록 적극적인 관심과 참여 부탁드린다”고 덧붙였다.