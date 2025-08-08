대한민국 전자출판 대상에 ‘제주를 그리며 제주를 그리다’

에세이 ‘제주를 그리며 제주를 그리다’가 제12회 대한민국 전자출판 대상에서 대상을 수상했다.

한국출판문화산업진흥원이 12회 대한민국 전자출판 대상 수상작 4종을 발표했다고 8일 밝혔다. 이번 공모는 지난 6월 2일부터 9일까지 진행됐다. 이번 공모에 전자출판물 304종이 접수됐다.

2025년 전자출판 대상 수상작 '제주를 그리며 제주를 그리다'. 한국출판문화산업진흥원 제공

이 중 최종 심사를 거쳐 대상 1종(문화체육관광부 장관 상 및 상금 1000만원), 우수상 3종(출판진흥원장상 및 상금 각 500만 원) 등 모두 4종이 수상작으로 선정됐다.

대상작 ‘제주를 그리며 제주를 그리다’((주)북핀)는 제주의 자연과 생활문화를 소개한 에세이다. 제주 토박이이자 그림 작가인 저자가 직접 그린 제주 풍경 그림에 애니메이션 효과와 실제 제주의 소리를 더해 영상 콘텐츠로 제작된 점이 높은 평가를 받았다.

우수상에는 ‘상상동물과 함께하는 경복궁’, ‘정밀 완역 이명선본 춘향전’, ‘파우스트’가 선정됐다.

‘상상동물과 함께하는 경복궁’(국가유산진흥원)은 경복궁 전각과 상상동물을 소재로 한 이야기 기반 게임 요소와 자동 재생 기능을 결합한 체험형 멀티 콘텐츠다. ‘정밀 완역 이명선본 춘향전’(커뮤니케이션북스(주))은 고전 ‘춘향전’의 고사본 중 하나인 이명선본을 현대어로 번역해 주석 2800개 이상을 달아 전자출판물의 강점을 살렸다. ‘파우스트’(현대지성)는 괴테 대표작을 완독 가능한 형태로 제작한 국내 최초 전자출판 콘텐츠다. 시상식은 오는 10월 개최될 예정이다.