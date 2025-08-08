美 “WTO 체제 끝났다”… 트럼프 라운드로 새 무역질서 구축

미국 무역 정책을 총괄하는 무역대표부가 관세와 제조업 보호에 중점을 둔 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부의 무역 정책을 세계무역기구(WTO) 체제를 대체할 새로운 질서로 규정했다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표. AP연합뉴스

7일(현지시간) 미국 무역 정책을 총괄하는 제이미슨 그리어 미국무역대표(USTR)는 뉴욕타임스(NYT) 기고에서 “트럼프 행정부는 2차 세계 대전 당시 도입된 브레턴우즈 체제와 이후 WTO 설립으로 이어진 우루과이 라운드 등 미국에만 불리하게 작용한 세계 무역 질서를 개혁하려고 한다”며 밝혔다.

그리어 대표는 “우리는 이제 트럼프 라운드를 목도하고 있다”고 설명했다. ‘라운드’는 트럼프 대통령이 지난 4월 2일 상호관세를 발표한 이후 세계 각국과 진행한 무역 협상을 과거 다자 무역 협상에 빗댄 말이다. 그리어 대표는 트럼프 라운드를 통해 미국이 “새로운 세계 무역 질서의 토대를 깔았다”고 평가했다.

지난달 27열 트럼프 대통령이 스코틀랜드 턴베리에서 유럽연합(EU)와 발표한 무역 합의에 대해서는 “공정하고 균형 있으며 국익에 부합하는 방향의 역사적 합의”로 분석했다. 그러면서 그는 “새로운 경제 질서가 턴베리에서 확고해졌으며 이 질서는 실시간으로 부상하고 있다”라며 “트럼프 라운드가 시작된지 130일도 안 된 상황에서 턴베리 체제는 결코 완성됐다고 할 수 없지만 이 체제의 구축이 한창 진행되고 있다”고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

그리어 대표는 트럼프 대통령의 성과는 세계에서 가장 돈 벌기 좋은 시장이라는 ‘당근’과 관세라는 ‘채찍’을 활용한 덕분이라고 강조했다. 이로 “지난 짧은 몇 개월 동안 미국은 수년간의 헛된 WTO 협상을 통해 얻은 것보다 더 많은 해외 시장 접근을 확보했다”고 그는 논평했다.

그러면서 다른 여러 국가도 미국과의 경제 관계를 더 지속 가능하게 재조정할 필요를 인식하고 있다고 설명했다. 그 근거로 EU 외에도 영국, 캄보디아, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 파키스탄, 필리핀, 한국, 태국, 베트남 등과 체결한 무역 합의를 들었다.

한국에 대해서는 “한국은 15% (상호)관세와 함께 미국의 자동차 기준을 받아들이고 있다”며 “한국이 3500억달러를 미국 제조업에 투자하기로 했다. 한국은 비(非)시장 경쟁 앞에서 쇠퇴한 미국 조선 산업의 재활성화를 도울 것”이라고 밝혔다.

끝으로 그리어 대표는 “또 다른 나라가 무역 협상에서 한 약속을 지키도록 강제하겠다”라며 “미국은 합의의 이행을 긴밀히 감시하고 이행하지 않는 경우 필요하면 더 높은 관세율을 신속하게 재부과하겠다”고 경고했다.