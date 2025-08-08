송언석 “이춘석, 특검해야” vs 與 박수현 “국민이 동의 안 해”

송언석 “결백하다면 전수조사 거부할 이유 없어”

박수현 “당헌·당규상 할 수 있는 모든 조치”

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 8일 “이춘석을 제외한 모든 민주당 국회의원과 국정기획위원회 관계자들이 결백하다면 우리가 제안한 특검 수사와 국정위·국회의원 차명재산 전수조사를 거부할 이유가 없다”고 밝혔다.

차명 주식거래 의혹을 받는 더불어민주당 이춘석 의원이 5일 국회 본회의에서 방송법 일부개정법률안 관련 필리버스터 종결 동의를 표결하는 투표를 하고 있다. 연합뉴스

송 비대위원장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “지금 중요한 것은 이춘석의 당적이 아니라 이춘석 게이트라고 하는 국기문란 범죄의 진상을 밝히는 것”이라며 이같이 밝혔다.

송 비대위원장은 “(이 의원이) AI(인공지능) 산업을 총괄하는 국정기획위 경제2분과장을 맡으며 AI 관련 주식을 거래했다는 것은 명백한 이해충돌”이라며 “직위를 이용해 내부정보와 미확인 정보로 시세차익을 만들었다면 심각한 권력형 금융범죄”라고 말했다.

이어 “문제는 빙산의 일각에 불과할 수 있다는 점이다. 이춘석 차명거래계좌 소유주인 보좌관도 국정위 경제2분과 소속 운영위원이었다”며 “국정위가 투기용 내부정보의 원천이고, 많은 국정위 관계자들이 내부정보와 미공개정보를 악용해 시세차익을 누렸을 가능성이 있다”고 했다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 8일 국회에서 열린 원내정책회의에서 '이춘석 특검' 추진과 관련한 발언을 하고 있다. 연합뉴스

그러면서 “국정위 관계자들이 본인들의 시세차익을 위해 AI국가대표 프로젝트라고 하는 정책 수립에 관여했다면 조직적 주가조작 범죄다. 이춘석 게이트가 아니라 국정위 게이트일지도 모른다”고 말했다.

한편 박수현 더불어민주당 의원은 이날 국민의힘이 이 의원의 ‘주식 차명거래’ 의혹 등을 수사하기 위한 특검법을 당론 발의한 데 대해 “국민들께서 분노하시지만 민주당과 대통령실의 이 문제를 대하는 태도가 정말 가장 할 수 있는 초강도의 조치를 하고 있기 때문에 (국민들이) 거기까지는 아마 현재로서는 동의하지 않으실 것”이라고 말했다.

박수현 국정기획위원회 국가균형성장특별위원장이 5일 세종시 정부세종청사에서 국정기획위원회가 대통령 세종집무실 건립을 신속추진과제로 선정했다고 밝히고 있다. 뉴시스

민주당 수석대변인을 맡고 있는 박 의원은 이날 오전 KBS 라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 “민주당에서도 당헌·당규상 할 수 있는 모든 조치를 다 찾아 적극적으로 하고 있지 않나”라며 이같이 밝혔다.

박 의원은 “과거처럼 본인의 탈당으로 꼬리 자르기를 하려는 모습이 전혀 민주당에 없다. 또 대통령께서도 엄중 수사를 지시하지 않았나”라며 “야당의 특검이나 국정조사 주장 등은 야당으로서 모든 할 수 있는 수단을 다 동원한 공격, 공세라고 보고 있다”고 했다.

수사 결과에 따른 이 의원의 의원직 제명 가능성에 대해서는 “새로운 시대를 열어가고자 하는 새 정부와 민주당, 국회의 의지가 강력하다”며 “수사 결과의 내용에 따라서는 의원직 제명까지 당연히 갈 수 있지만 일단 수사 결과를 좀 지켜봐야 한다”고 대답했다.