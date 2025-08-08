“인기척 없는데 집안에서 악취 진동”…집배원이 쓰러진 50대 살렸다

경북 안동시에서 한 집배원이 의식을 잃고 쓰러진 독거 남성을 발견해 구조한 사연이 전해졌다.
7일 안동시에 따르면 도산우체국 집배원 김재현 씨는 지난달 31일 소포를 전달하기 위해 독거 남성 A(57)씨 집에 방문했다가 생명을 구했다. 김 씨는 평소처럼 소포를 전달하기 위해 이 남성의 집을 찾아가 여러 차례 문을 두드렸지만 응답이 없었고, 집에선 악취가 났었다고 한다. 이 같은 이상 징후에 창문으로 집안을 살피던 중 방 안에 쓰러져 있던 남성을 발견했다.
당뇨합병증을 앓는 이 남성은 발견 당시 자가호흡이 어려운 상태였지만, 김 씨의 신고로 병원으로 이송됐고, 현재는 생명에 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.
김씨가 A씨 집에 방문하게 된 건 지난 2일부터 안동시와 안동우체국이 체결한 업무협약을 바탕으로 시행 중인 ‘안부 살핌 우편 서비스’ 일환에서였다. 행정안전부 공모에 선정된 이 사업은 사회적 고립 가구를 대상으로 집배원이 월 2차례 생필품을 전달하면서 안부와 건강 상태를 확인하고 위기 상황 발생 때 신속히 복지 서비스를 연계하는 게 목적이다.
김 씨는 “7월 첫 방문 땐 눈을 맞추며 대화를 나눴는데, 두 번째 땐 인기척이 없어 평소와 다르다는 느낌을 받았다”며 “작은 관심으로 생명을 살릴 수 있어서 다행이다. 안부 살핌에 더 신경을 쓰겠다”고 말했다.