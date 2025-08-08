빛깔, 초고화질 형광 복강경 기술…‘G.R.E.A.T Bridge: SNUH IR Connect’데모데이서 호평

Pre-A 기업으로 초청..‘초고화질 다파장 형광 복강경 시스템 및 수술용 AI 통합 플랫폼’ 소개

사진=서울대학교병원 GREAT 사업단 제공

바이오헬스 분야의 유망 스타트업과 투자자의 교류를 위해 마련된 ‘G.R.E.A.T Bridge: SNUH IR Connect’ 데모데이가 지난 7월 24일 노보텔 앰배서더 서울 동대문에서 개최됐다.

서울대학교병원과 한국연구재단이 공동 주최한 이번 행사에는 15개의 의료 스타트업과 국내외 VC, AC, 병원·연구기관 관계자 등이 참석해 IR 피칭 및 세미나, 네트워킹, 만찬 프로그램 등을 통해 병원 창업 기업의 성장 가능성과 투자 연계 기회를 모색하는 시간을 마련했다.

이런 가운데 빛깔 주식회사는 Pre-A 기업으로 초청받아 ‘초고화질 다파장 형광 복강경 시스템 및 수술용 AI 통합 플랫폼’을 소개했다.

형광 복강경 시스템은 근적외선을 통해 육안으로 확인 불가능한 혈관의 흐름과 해부학적 구조, 림프절 등을 실시간으로 보여준다. 여기에 다파장 영상 합성 기술과 실시간 잡음 감소, 색감 자동 보정 기능 등이 결합되어 수술의 효율성을 높여준다.

빛깔㈜는 고성능 하드웨어 및 AI 통합 플랫폼을 통한 확장 계획과 기존 장비의 한계를 극복하기 위한 기술 개발 철학도 공유했다. 이를 통해 투자사로부터 수술 현장의 실질적인 수요를 반영했다는 긍정적인 평가를 얻었다.

서울의대 외과학교실 공성호 교수가 2022년 창업한 빛깔㈜의 형광 복강경 시스템은 2023년 중소벤처기업부의 기술창업지원프로그램(TIPS)에 선정되었으며, 과제 성과를 반영한 시제품을 연내 출시할 예정이다. 이후 전임상시험과 식약처 인허가를 거치고, 의료기관에 데모 장비를 지원해 임상적 유용성을 입증할 예정이다.

공성호 대표는 “수술실의 문제를 기술로 해소하고자 서울대병원에서의 임상 경험과 10여 건의 특허 기술을 적극 활용하고 있다”며 “끊임없이 연구하고 병원 및 연구기관과 긴밀히 협력해 환자와 의료진 모두에게 의미 있는 기술을 선보이겠다”라고 밝혔다.