39% 관세 맞은 스위스 경제…美 협상 난항에 빨간불

미국이 7일(현지시간)부터 스위스산 상품에 39%의 상호관세를 부과하면서 스위스 경제에 빨간불이 켜졌다.

이날 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 스위스가 연 400억 달러(55조원) 수준인 대미 상품수지 흑자를 감축하도록 하는 것이 양국 무역협상에서 가장 큰 이슈이지만, 스위스는 이 문제를 해결하기 위해 충분한 조치를 취하지 않고 있다고 판단하고 있다.

기 파르믈랭 스위스 경제장관(왼쪽), 카린 켈러주터 스위스 대통령 겸 재무장관. AFP연합뉴스

지난달 31일 트럼프 대통령은 카린 켈러주터 스위스 대통령 겸 재무장관과 무역협상을 위해 통화하면서 상품수지 불균형 해소를 위한 방안을 내놓으라고 압박했다. 하지만 켈러주터 대통령이 이에 응하지 않으면서 합의는 불발됐다.

39% 관세 적용일 7일이 다가오자 발등에 불이 떨어진 스위스는 다급히 미국으로 향했지만 빈손으로 돌아와야했다. 켈러주터 대통령과 기 파르믈랭 경제장관은 워싱턴DC로 갔으나 트럼프 대통령이나 무역협상을 담당하는 하워드 러트닉 상무장관을 만나지 못했다. 이들은 6일 마코 루비오 미국 국무장관과 면담하긴 했으나 무역협상과 관련에서는 소득이 없었다.

빈손 귀국 후 켈러주터 대통령은 향후 협상 방향 논의에 들어갔다. 비상 국무회의 후 연 기자회견에서 켈러주터 대통령은 “미국 측과 대화를 계속할 것”이라며 “다만 스위스가 미국 측에 내놓은 것이 이미 최적화된 제안이었다”고 발표했다. 그러면서 “스위스는 미국과 협상해서 관세율을 낮추는 합의에 이르기를 원하지만 어떤 대가를 치르든지 그렇게 하겠다는 것은 아니다”라고 덧붙였다.

파르믈랭 경제장관은 높은 관세율과 불확실성으로 스위스 산업계에 큰 타격이 예상된다며 집단 정리해고 방지를 위해 정부가 기업에 대한 휴직지원 프로그램을 연장하겠다는 계획도 밝혔다.

스위스 업계 단체 사이에서는 시계, 산업용 기계, 초콜릿, 치즈 등 대미 수출에 엄청난 타격을 입을 것이라는 불안감이 감돌고 있다. 스위스의 공업·기술 분야 업계 단체인 스위스멤은 성명서에서 "최악의 시나리오가 현실이 됐다"며 "만약 이런 터무니없는 관세 부담이 유지된다면 스위스 테크 업계의 대미 수출 사업은 사실상 전멸할 것"이라고 우려했다.

일부 스위스 기업들은 비상경영 계획 시행에 나섰다. 스위스 고급시계 브랜드 브라이틀링의 조르주 케른 최고경영자(CEO)는 NYT와 인터뷰에서 "관세 부과에 따라 비용 균형을 맞추기 위해 미국뿐만 아니라 세계 전체에 대해서도 가격 인상을 검토해야 한다"며 소매 파트너들과 이익 마진 축소 등 고통 분담 방안을 논의할 것이라고 말했다.

이 가운데 미국 세관국경보호국(CBP)이 수입 금괴도 관세 부과 대상이라는 유권해석을 내리면서 주요 금괴 수출국인 스위스는 추가 타격까지 입게 됐다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 CBP는 1㎏ 금괴와 100 트로이온스(3.11㎏) 금괴는 관세 부과 대상에 포함된다는 유권해석을 지난달 31일 내렸다. 1㎏ 금괴는 세계 최대 금 선물 시장인 코멕스에서 가장 널리 쓰이는 규격이며 스위스가 미국으로 수출하는 금괴의 대부분이 이 규격에 해당한다. 스위스는 금을 수입해서 정련하고 규격에 맞춘 금괴로 변환한 뒤 수출하고 있다.