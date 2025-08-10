남도장터, 2025년 상반기 매출 240억원 달성… 공공 쇼핑몰 입지 확대

전남을 대표하는 온라인 쇼핑몰 남도장터가 2025년 상반기 매출 240억원을 달성한 것으로 나타났다.

남도장터는 올 상반기 매출이 전년 동기 187억원 대비 약 28% 증가하며, 전국 대표 지자체 공공 쇼핑몰로서의 입지를 한층 강화하고 있다고 8일 밝혔다.

남도장터 상반기 매출성과. 남도장터 제공

상반기 주요 매출 품목은 △농산물 120억원 △수산물 59억원 △가공식품 44억원 △축산물 17억원 순으로 집계됐다. 특히 내수 경기 불황 속에서도 자사몰 매출이 전년 동기 대비 약 95% 급증한 82억원을 기록하며 전체 매출 성장을 견인했다.

이같은 성과는 재단의 안정적 운영과 입점 업체들의 꾸준한 노력이 맞물린 결과로 플랫폼의 내실 있는 성장을 이끌었다는 평가를 받고 있다.

무엇보다 이번 실적은 광역자치단체 단일 쇼핑몰 기준으로 달성한 성과로, 향후 남도장터가 추진 중인 시군몰 연합이 본격화되면 플랫폼 경쟁력 강화는 물론 운영 효율성과 마케팅 시너지 확대를 통한 매출 성장 효과도 더욱 커질 것으로 전망된다.

아울러 남도장터는 고객 만족도 제고를 위한 고객서비스(CS) 관리 강화에도 적극 나서고 있다. 다가오는 추석 명절 기획전을 앞두고 품질 기준을 대폭 강화하고, 고객 불만 발생 업체에 대해서는 운영위원회를 통한 제재 조치를 실시해 공공 플랫폼으로서의 신뢰도 확보에도 주력하고 있다.

CS 문제가 반복 발생하는 업체에 대해서는 경고나 판매 중지 등 엄정한 조치를 단행할 예정이다. 특히 제품 불량, 발주 불이행, 허위 송장 입력 등 소비자 기만 행위가 확인될 경우 ‘원 스트라이크 아웃제’를 적용해 즉시 퇴출 조치할 방침이다.

김경호 남도장터 대표이사는 “남도장터는 단순한 매출 확대를 넘어 고객에게 신뢰받는 전남도 대표 공공 쇼핑 플랫폼으로 자리매김하고자 한다”며 “입점업체 교육과 품질관리 기준 강화 등을 통해 소비자 보호와 지역 유통 생태계의 건전성 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 남도장터는 올 하반기에도 집중호우와 폭염 등 기상이변으로 인한 농축산물 수급 차질과 체감 물가 상승에 선제적으로 대응하기 위해 기획전 확대 및 농축산물 할인 판매를 통해 소비자 체감 물가 안정 등을 도모하고 지역 농어가 및 소상공인의 판로 지원과 유통 공공성 확대에 힘쓸 계획이다.