김성희 경남경찰청장 “치안만사성 이룰 수 있게 최선 다할 것” [인터뷰]

“치안은 출발선은 있으나 결승선은 없다고 합니다. 경찰의 역할은 국민 생명과 재산 보호에 있다는 일념 하에 국민 삶과 직결해 치안만사성(治安萬事成)을 이룰 수 있게 최선을 다하겠습니다.”

김성희(사진) 경남경찰청장이 8일 취임 1주년을 앞두고 집무실에서 진행한 세계일보와의 인터뷰에서 치안의 중요성을 역설하며 소신과 그간의 소회를 밝혔다.

김 청장은 경남경찰청장 부임 당일부터 혹독한 신고식을 치렀다.

집을 나선 40대 여성이 새벽에 거리를 배회하다 잠겨 있지 않은 경찰 순찰차 뒷좌석에 들어갔다가 나오지 못한 채 갇혀 사망한 ‘하동 순찰차 사망 사건’이 터진 것이다.

김 청장은 이 사건에 대해 지금도 경남도민들께 죄송스런 마음이라고 고개를 숙였다.

그는 “이 사건 이후 하동경찰서에서 지역경찰대를 출범하고, 현장 경찰 맞춤형 교육을 위한 ‘지역 경찰 교육센터’를 전국 최초로 개소하며 대내‧외적 쇄신을 위한 각고의 노력을 기울였다”고 말했다.

김 청장은 그동안 13만 경찰 조직의 치안정책을 발굴하는 기획부서에서 주로 근무해온 소위 ‘기획통’이었다.

그런 그가 “경남경찰청장으로서의 지난 1년의 경험은 현장과 일상 안전의 중요성을 뼈저리게 체감하는 나날의 연속이었다”고 술회했다.

그도 그럴 게 김 청장 부임 후 경남에서는 산청‧하동 대형 산불과 산청 집중호우 등 대형 재난 상황이 연이어 발생했다.

이 같은 국가적 재난 상황이 잇따르면서 김 청장은 경찰 본연의 업무인 치안의 중요성에 대해 더 역설한다.

김 청장은 “재난 위기 피해 양상이 과거와는 비교가 안 될 정도로 커졌다”면서 “이러한 재난 위기를 극복하기 위해 안전공학‧리스크 관리 분야에서 자주 인용되는 ‘스위스 치즈 모델’에 대해 고찰할 필요가 있다”고 설명했다.

스위스 치즈 이론은 여러 단계의 에러(error)가 겹쳐졌을 때, 큰 사고가 발생한다는 내용인데, 재난 예방을 위한 각각의 단계에서 에러를 줄이기 위한 노력이 유기적으로 이뤄진다면 대형 재난 사고를 막을 수 있다는 게 김 청장의 치안 지론이다.

특히 경남은 도시와 농‧어촌 지역이 혼재돼 있는 데다 다양한 지역적 특성이 있어서 다른 시‧도 경찰청에 비해 ‘맞춤형 치안’이 보다 절실하다고 김 청장은 강조했다.

그는 ‘범죄 양상의 대전환’이라고 할 정도로 최근의 치안 이슈와 트렌드가 과거와는 많이 다른 양상을 보이고 있다고 설명했다.

김 청장은 “최근 치안통계를 살펴보면 딥페이크(deep-fake) 등 기술적인 신종 수법 범죄와 스토킹 등 관계성 범죄가 큰 축을 이루며 증가하고 있다”며 “이런 트렌드에 맞춰 디지털 역량을 강화하고, 관계성 범죄에는 주민 곁으로 다가가 공감을 형성하는 아날로그적 경찰 활동을 병행해야 한다”고 제언했다.

그러면서 그는 디지털 기술의 인프라에 아날로그 감성이 하나로 융합된 ‘디지로그’ 방식의 경찰 활동이 보다 강화돼야 한다고 했다.

김 청장은 나날이 진화하는 범죄 수법에 대해 범죄보다는 ‘문제’에 초점을 맞춰야 한다고 조언했다.

그는 “과거에는 범죄를 사후적으로 진압하는 범죄투사로서의 경찰 역할이 강조됐다며, 요즘 경찰은 사회 문제를 해결하는 이른바 문제 해결자로서 인식을 전환해야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

‘범인 검거’라는 환부만 도려내는 대증요법적 경찰 활동만으로는 끊임없이 반복되는 범죄의 근본 원인을 해소할 수 없다는 것이다.

이에 그는 “범죄 이슈를 바라보는 시각과 안목을 넓혀 단편적인 범인 검거에만 머무르지 않고, 발생 원인에 대한 해결책, 예방 대책과 같이 본질적인 부분까지 짚어줄 수 있는 ‘원인 치유적 노력’이 병행돼야 한다고 본다”고 강조했다.

김 청장은 ‘원인 치유적 노력’에 대해 “나비 효과, 깨진 유리창 이론처럼 작은 무질서로 인한 피해가 증폭돼 큰 범죄로 이어지는 경우가 있다”며 “정신질환자는 심리 치료를 통한 재발 방지 노력을 병행하고, 음주 문제에 대해 경찰의 주취자 보호법 입법 추진 등 치안 복지를 실천하려는 노력이 그런 대상이다”고 설명했다.

김 청장은 평소 직원들과 자주 소통하면서 ‘안전 지능’을 강조해왔다.

그는 “안전공동체는 곧 학습공동체라고 생각한다”며 “개인‧사회‧국가 차원에서 안전에 대한 민감도를 높이고, 탄탄한 치안 안전망을 갖추기 위해 서로 소통하고 공유하며 학습하고 실천하는 자세를 견지할 때 우리 사회 안전 지능은 한결 높아질 것”이라고 기대했다.

김 청장은 ‘안전 지능’을 높이기 위해서는 특히 지방자치단체와의 협업이 무엇보다 중요하다고 피력했다.

그는 “정부에서 자치경찰제 실질화 방안을 논의 중인데, 자치행정과 치안행정의 융합으로 치안품질을 고도화하는 게 중요하다”고 설명했다.

“경남경찰청장으로 근무하면서 가장 보람된 일이 무엇이냐“는 질문에 김 청장은 이같이 답했다.

그는 “43년 만에 처음으로 ‘의령 4‧26 위령제’를 찾아 경찰의 과오를 성찰하고 유가족들에게 위로와 추모의 마음을 전달해 그분들의 가슴 속 응어리를 조금이나마 풀어드리고자 했던 모든 경찰들의 노력”이라고 말했다.

끝으로 김 청장은 ‘치안의 역설’을 강조하며 “치안은 좋고 안정적일수록 신경 쓰지 않게 되고 관심과 투자도 소홀해질 수 있는데, 그 결과 어느 순간 치안이 악화되고 회복할 수 없는 지경에 이를 수 있는 만큼, 평소 꾸준한 점검과 관리가 필수적”이라고 했다.

이어 “공공재인 치안의 건강한 유지를 위해서는 경제적 관점의 ‘기능적 효율성’을 추구하기 보다는 치안의 효과성을 꾸준히 유지할 수 있도록 끊임없는 지원과 격려가 수반돼야 한다는 점을 강조하고 싶다”고 밝혔다.

올해는 대한민국 경찰이 창설된 지 80주년이 되는 해이다.

김 청장은 “치안은 출발선은 있으나 결승선은 없다고 할 정도로 치안 활동의 필요성은 계속되고 있다”며 “경남경찰은 끊임없이 성찰하면서 혁신을 통해 도민 곁으로 다가가는 ‘안전 1번지’ 경남이 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.