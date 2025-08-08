‘서부지법 난동 배후’ 혐의 전광훈 목사 등 7명 출국금지

서울서부지법 난동 사태의 배후로 의심받는 전광훈 사랑제일교회 목사 등 7명이 출국금지 조치를 받았다.
서울경찰청 안보수사과는 8일 지난 6월 전 목사에 대한 출국금지를 법무부에 신청했으며, 이후 한 차례 연장해 현재까지 유지하고 있다고 밝혔다. 경찰은 조사가 길어지면 출국금지를 계속 연장 신청할 예정이라고 설명했다.
앞서 5일 전 목사와 함께 압수수색 대상에 포함된 신혜식 신의한수 대표, 손상대 손상대TV 대표, 배인규 신남성연대 대표, 김수열 일파만파 대표 등 보수 유튜버와 활동가 6명도 이달 초 출국금지됐다. 이들은 모두 광화문 집회 등에서 참석자들을 선동해 서부지법 난동 사태를 유발했다는 혐의를 받는다.
경찰은 특수건조물침입과 특수공무집행방해 교사 등 혐의로 전 목사의 자택과 사랑제일교회, 유튜브 스튜디오 등을 압수수색하며 강제수사를 본격화했다. 경찰은 1월부터 이른바 ‘전광훈 전담팀’을 운영하며 전 목사가 서부지법 사태를 주도했는지 여부를 수사해왔다. 서부지법 사태 가담자들의 진술을 바탕으로 신앙심을 이용한 가스라이팅(심리적 지배)이 있었는지도 살피고 있다.
경찰은 또 사랑제일교회가 서부지법 사태 피고인들에게 영치금을 송금하는 과정에서 전 목사가 개입해 교회 재정에 손해를 끼쳤는지에 대한 업무상 횡령 혐의도 수사 중이다. 사랑제일교회 측은 “영치금 목적의 별도 계좌를 열어 당회의를 거쳤기 때문에 횡령이 발생할 수 없는 구조”라고 말했다. 경찰은 압수물을 분석한 뒤 조만간 전 목사를 비롯한 주요 관련자들을 소환 조사할 예정이다.