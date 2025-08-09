“국장 들어갈까 말까”…좌충우돌 증시정책에 투자자들 혼란

이재명정부 출범과 함께 ‘불장’으로 떠오른 국내 증시가 이재명표 세제 개편안에 발목이 잡혔다. 대주주 요건을 현행 50억원에서 10억원으로 하향할 경우 연말 증시 폭락이 불가피하다는 투자자들의 원성이 잇따르고 있다. 특히 정부의 오락가락 행보가 시장의 불신을 키우면서 유가증권시장이 좀처럼 반등의 기회를 잡지 못하고 있다. 그간 새 정부의 코스피5000을 믿고 국장으로 돌아온 개미투자자들은 손절(손해 후 매도)을 할지, 투자를 이어갈지 혼란스러운 시기를 보내고 있다.

5월 29일 더불어민주당 이재명 당시 대선후보가 서울 서초구 고속버스터미널 앞에서 열린 서초구·강남구 유세에서 '코스피 5000 시대' 를 들어 보이며 경제회복 퍼포먼스를 하고 있다. 연합뉴스

◆우회전 깜빡이 켜고 좌회전…코스피 충격

9일 금융투자업계에 따르면 그간 이재명 대통령은 취임 직후부터 부동산 시장에서 금융시장으로 머니무브를 강조하면서 상법 개정 등을 추진해 왔다. 부동산 시장에 쏠린 자본을 주식시장으로 가져와 기업의 성장동력으로 삼겠다는 계획이었다. 이 대통령이 직접 나서서 코스피5000을 천명했다.

하지만 이번 세제개편안은 주식 시장의 기대와 정반대로 나오면서 시장에 충격을 줬다. 이재명정부의 첫 세제개편안에는 주식 양도세 대주주 기준을 기준 50억원에서 10억원으로 하향하는 내용이 담겼다. 과세 전 연말 대주주들이 주식을 팔 경우 코스피 상승에 찬물을 끼얹을 수 있다는 우려가 제기되면서 지난 1일 코스피·코스닥에선 116조원의 시가총액이 증발했다.

지난달 31일 공개된 ‘대주주 양도소득세 하향 반대’ 국민동의 청원은 동의 14만명을 돌파했다. 청원인은 “어느 바보가 국장을 하나”라고 강하게 정부 정책을 비판했다. 투자자들 사이에서 “이재명 정부가 우회전 깜빡이를 켜고 좌회전을 했다”는 말까지 나오며 비판여론이 확산했고 정부와 여당은 대주주 기준 개편에 대한 재검토에 나선 상황이다.

유안타증권은 노벨경제학상 수상자인 로버트 실러 예일대 교수의 ‘부의 효과 비교’ 논문을 적용한 결과 “날아간 소비 여력 8조1000억원이 소비쿠폰 1차 예산 관련 국비 지출액인 8조1000억원과 완벽히 같다”고 지적했다.

보고서를 쓴 김용구 연구원은 세제 개편안에 대해 “명목상 공정과세와 세수확보를 내세웠으나 실제론 지배권 행사가 중요한 대주주가 아닌 이상 연말 매도 후 연초 재매수로 얼마든지 우회·회피가 가능한 억지 춘향식 세제개편”이라고 평가했다.

8일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

◆10명 중 6명 “세제 개편안, 국장에 부정적”

이번 논란의 핵심은 결국 대주주 요건을 10억원으로 하향할 경우 증시 하방압력으로 작용하는지다.

지난 2022년 황세운 자본시장연구원 선임연구위원이 작성한 ‘대주주 지정 회피를 위한 주식 거래 행태 특성 분석 및 주식 양도소득세제에 대한 시사점’ 보고서에 따르면 2010년 1월~2020년 1월 상장주식 거래 빅데이터 분석 결과, 개인투자자들은 12월 대주주 지정 회피를 위해 누적순매도를 늘리고, 이듬해 1월 다시 매수하는 거래 행태를 반복하는 것으로 나타났다. 보고서는 “상장주식 양도소득세 확대 접근은 주식거래의 불필요한 변동성을 키우고, 투자자 행태를 왜곡시키며, 납세행정비용도 높이는 비효율 구조”라고 지적했다. 즉 개인투자자들이 세금을 회피할 목적으로 연말 주식을 매도할 가능성이 크기 때문에 양도소득세 확대 접근은 신중해야한다는 것이다.

이에 대해 진성준 더불어민주당 정책위의장은 지난달 28일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에서 “일각에서 대주주 요건을 원상회복하면 과세시점이 되는 연말에 주가가 크게 하락할 것이라고 우려하지만 사실은 별 근거가 없다”며 “(보고서는) 매수와 매도의 양상은 크게 변했지만 주가흐름이 뚜렷하게 나타난다고 결론짓기 어렵다고 평가했다”고 정 반대의 결론을 내렸다.

투자자들의 입장은 명확하다. 리얼미터 조사에 따르면 정부의 세제개편안에 대한 인식을 묻는 질문에 응답자 502명 중 62.5%가 “국내 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 것”이라고 답했다. 특히 20대와 30대 등 주식 투자를 비교적 많이 하는 세대에서는 부정 답변이 각각 71.1%, 70.0%로 나타났다.

이형일 기획재정부 1차관이 7월 29일 정부세종청사 민원동 브리핑실에서 2025 세제 개편안 상세 브리핑을 하고 있다. 오른쪽부터 조만희 조세총괄정책관, 이 차관, 박금철 세제실장. 연합뉴스

◆10조원 달하는 공매도 잔고도 ‘불안’

세제개편안 이슈로 증시 내 불확실성이 커지면서 코스피 공매도 잔고금이 10조원에 넘어선 것도 부담으로 작용하고 있다. 증권가에서는 코스피 상승세가 약해진 상황에서 공매도 잔고가 늘고 있다는 데 주목하며 주의가 필요하다는 목소리가 나온다. 8일 한국거래소 통계에 따르면 공매도 순보유 잔고금액은 가장 최신 통계인 지난 5일 기준 10조70억원으로 집계됐다. 올해 들어 지난 7월 31일(10조440억원) 이후 두 번째로 큰 규모다.

타인에게 주식을 빌려 먼저 매도하고 주가가 내려가면 싼값에 매수해 갚는 공매도는 향후 주가가 지금보다 하락할 것으로 예상될 때 유효하다. 따라서 공매도 순보유 잔고(공매도 뒤 미상환 물량)가 높다는 건 앞으로 주가의추가 하락을 점치는 투자자가 많다는 뜻이다. 전체 상장 주식 수 대비 공매도 순보유 잔고 비율은 지난 5일 기준 0.37%다.

이상현 메리츠증권 연구원은 관련 보고서에서 “코스피 상승 추세가 둔화하면서 공매도 경계감이 확대하고 있다”며 “시가총액 대비 공매도 비중이 높은 종목들에 주의가 필요한 시점”이라고 판단했다.

업계는 공매도 거래금액이 전체 거래금액에서 차지하는 비율이 커지면 공매도 경계감이 증시 하방 압력으로 작용할 가능성이 클 것으로 보고 있다. 현재 상황에서 공매도 순보유 잔고는 절대적으로 높진 않지만, 공매도 잔고 증가가 투자자들의 투자심리 위축으로 이어질수 있다. 지난 5일 기준 시총 대비 공매도 순보유잔고금액 비중이 높은 종목은 한미반도체(6.05%)와 SKC(5.32%), 호텔신라(4.77%), 신성이엔지(4.18%), 두산퓨얼셀(3.52%) 등이다.