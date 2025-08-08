"가수 얼굴에 먹칠"… 스태프 밀치고 깨문 '보이즈2플래닛' 팬들에 분노

‘보이즈2플래닛’ 팬들이 일반인은 출입이 불가능한 구역에 무단으로 침입해 공연을 보고 있다. 온라인 커뮤니티 SNS 캡처

Mnet ‘보이즈2플래닛’의 팬들이 경기장에서 비매너를 보여 네티즌들과 야구팬들 사이에서 공분을 사고 있다.

지난 6일 서울 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스 경기 중 ‘보이즈2플래닛’ 참가자들의 공연이 진행됐다. 이날 5회를 마친 클리닝 타임에 ‘보이즈2플래닛’ 참가자들이 시그널 송 ‘올라’ 공연을 선보였다.

이때 공연 모습을 촬영하기 위해 일명 ‘대포 카메라’를 든 팬들이 경기장 앞쪽으로 대거 이동하면서 질서가 무너졌다. 야구 경기장은 원칙적으로 자신의 좌석이 있는 구역만 입장 가능하며, 다른 구역으로의 이동도 제한된다.

이날 ‘보이즈2플래닛’ 팬들은 맘대로 좌석을 이동하는가 하면, 안전요원을 밀치고 깨무는 모습까지 포착돼 네티즌들의 공분을 샀다. 온라인 커뮤니티 SNS 캡처

당시 상황이 담긴 영상에 따르면, 카메라를 들고 있던 한 남성이 여성 안전요원을 온몸으로 밀치며 경기장 앞쪽으로 이동했다. 이 과정에서 해당 여성 안전요원이 넘어지는 장면이 담겨 충격을 안겼다. 더불어 한 관람객이 안전요원의 팔을 무는 장면까지 공개돼 파장은 더욱 커졌다. 본 공연 중에는 일반인 출입이 엄격히 제한된 1루 외야 펜스 인근까지 무단으로 진입한 모습도 공개됐다.

심지어 이들은 공연이 끝나자 우르르 경기장을 빠져나갔고, 먹다 남은 음식과 쓰레기를 치우지 않고 고스란히 두고 간 것으로 알려져 연속으로 네티즌들의 분노를 야기했다.

한 SNS 계정에 일반인 출입 불가 시간에 ‘보이즈2플래닛’을 촬영한 사진이 게재돼 논란을 일었다. 온라인 커뮤니티 SNS 캡처

민폐는 이뿐만이 아니었다. 이날 경기 시작 전인 오후 12시 18분쯤 SNS에는 경기장에서 리허설 중인 연습생들의 사진이 게시됐다. 경기장은 경기 시작 1시간 30분 전인 오후 5시부터 출입이 가능한데, 이를 어기고 일부 팬이 무단 침입한 것이다.

구단 측은 “개장 준비로 미리 문을 열어놓은 틈을 타 팬들이 무단으로 침입해 사진을 촬영한 것”이라고 해명했다.

이 같은 논란에 네티즌들은 “경기장에 불이라도 난 줄 알았다”, “탈출 장면인 줄 알았다”, “기본 예의조차 없다”, “관람이 아니라 민폐다”, “이럴 거면 야구장에 아이돌 부르지 마라”, “보이즈2플래닛 욕 먹이는 행동” 등 팬덤 문화에 대한 비판이 폭주했다. 이어 KBO의 재발 방지 대책이 필요하다는 목소리도 나왔다.