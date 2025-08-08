농식품부, 집중호우 피해 최소화 총력 대응

오는 9일부터 다음주 14일까지 정체전선의 영향으로 전국에 많은 비가 내릴 것으로 예보되면서 정부가 집중호우 사전대비와 피해 최소화에 총력 대응키로 했다.

지난 7월 집중호우로 인해 배수로가 파손돼 한 농경지가 침수된 모습. 뉴스1

8일 기상청에 따르면 당분간 정체전선의 영향으로 장마철과 같이 다음 주 전국 곳곳에 비가 내릴 예정이다. 특히 이달 9일부터 10일까지는 중규모 저기압이 더해져 제주도와 충청 이남 지역을 중심으로 많은 비가 올 것으로 전망된다. 9~10일 예상강수량은 광주·전남 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 전북·대구·경북·부산·울산·경남·제주는 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 대전·충청남부는 5~40㎜다.

올 여름철은 특히 폭염과 폭우가 연속적으로 발생하고 있어 농림축산식품부를 비롯한 농업·농촌 분야 모든 관계기관이 피해 최소화를 위해 총력을 기울이고 있다.

송미령 농식품부 장관은 이날 농촌진흥청, 산림청, 농협중앙회 등 농업 관련 유관기관과 호우 대비 추진상황 점검회의를 주재하고 집중호우 사전대비 당부와 피해 최소화에 총력 대응키로 했다.

우선 농식품부는 배수로 정비와 지주시설 고정, 농기계 안전한 장소 보관 등 피해예방 조치는 반드시 비가 내리기 전에 하고 비가 내리기 시작할 경우 농업인이 농경지 등에 나가지 말 것을 당부했다.

또 최근 많은 비로 인해 지반이 약화해 산사태 위험이 큰 만큼 산지 주변에 거주하는 농가에 대해 비상연락망을 구축하고 대피장소를 사전에 안내해 유사시 신속히 대피하는 등 인명사고가 발생하지 않도록 적극적인 현장 조치를 강조했다.

농식품부는 농업재해대책 상황실을 중심으로 농진청, 산림청, 지자체, 농어촌공사, 농협 등 재난대응 기관과 공조체계를 유지하고 24시간 재해대응 상황관리를 통해 농업인 인명사고와 재산피해 최소화를 위해 가용 자원을 충동원할 계획이다.