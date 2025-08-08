한진, 전국 물류거점 여름철 ‘안전점검’ 강화

“Safety up, Value up” 실현 앞장

한진은 여름철 집중호우, 태풍, 폭염 등 기후 재해에 선제적으로 대응하기 위해 지난 7월 말부터 전국 사업장을 대상으로 안전관리 프로세스에 대한 재점검에 나섰다고 8일 밝혔다.

한진 노삼석 대표이사 사장이 지난 5일 동서울허브터미널에 방문해 작업장 내 온도를 직접 체크하며 사업장 현황을 면밀히 살펴보고 있다. 사진 오른쪽에서 두 번째가 노삼석 대표이사 사장. 한진 제공

이번 안전 점검은 기후변화로 발생 가능성이 높아진 여름철 작업 위험 요소를 사전에 확인하고 안전한 물류 서비스 환경을 조성하기 위한 조치다. 경영진이 직접 주요 거점을 방문해 시설·장비 점검을 이어가며, 현장 종사자와의 소통을 강화했다.

지난 7월 말에는 노삼석 대표이사 사장이 직접 사업장 중점 점검 대상인 한진 영남지점과 전남지점을 방문해 대형 크레인 및 창고 시설, 중장비 운영 상태, 하역 작업 상황 등을 꼼꼼히 살폈다.

영남지점은 포스코 철강 물량을 중심으로 철강 코일 및 철판의 운송·하역을 수행하며, 제철 원자재인 철광석과 벌크 석탄 등도 처리하는 대형 물류 거점이다.

철강 코일과 철판은 대형 크레인을 통해 취급되며 운반 장비도 25톤 트럭으로 운영되는 만큼 철저한 안전관리가 필수적이다. 광양에 위치한 전남지점 또한 철광석과 유연탄 등 원료 하역의 주요 거점으로 안전한 사업장 운영을 위해 만전을 기하고 있다.

노 사장은 현장을 둘러보며 "기후 변화로 인한 예측 불가능한 리스크에 선제적으로 대응해야 한다"면서 "현장 안전을 최우선 가치로 삼고 철저한 관리 체계를 지속해 달라"고 당부했다.

이어 지난 5일에는 서울 송파구 장지동에 위치한 동서울허브터미널을 방문해 수도권 택배 핵심 거점의 안전 상황도 직접 확인했다. 노 사장은 무더위 속에서도 묵묵히 일하는 택배 종사자들의 노고를 격려하고 터미널 내 각종 장비와 안전 상황을 면밀히 점검했다.

노 사장은 "현장 종사자의 안전은 물류 운영의 최우선 가치이며 이는 고객에게 전달되는 서비스 품질의 시작"이라며 한진이 추구하는 'Safety up, Value up' 가치를 다시 강조했다.

한편 한진은 여름철 안전 점검을 전사적 차원에서 체계화하고 있다. 온열질환 대비를 위한 실전형 응급조치 훈련을 시행하고 전 임직원과 현장 종사자의 안전 문화를 내재화하기 위한 노력을 동반하고 있다.

특히 위험 요소 발견 시 즉시 작업을 중지하고 개선을 요청할 수 있는 '안전 신고·제안 제도'를 운영해 현장의 자율적 참여와 실질적인 위험 제거를 유도하고 있다.

택배 기사들에게 보랭 가방·보랭병·목걸이형 선풍기 등을 지원하고 있으며, 서울 중구 한진빌딩 신관 1층에는 운송 종사자를 위한 냉장 생수 제공 공간인 '땡큐박스(Thank You Box)'를 운영 중이다.

한진 관계자는 "하절기 안전관리 활동을 통해 전국 사업장의 위험 요소를 사전에 점검하고 안전한 물류 환경을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.