“폭염 사고 예방”‥ 한화 건설부문, 전국 건설 현장 안전점검

입력 : 2025-08-08 15:46:14
수정 : 2025-08-08 15:46:13
김경호 기자 stillcut@segye.com
한화 건설부문은 김승모 대표이사를 비롯한 경영진이 주관하는 건설현장 안전 보건점검을 실시했다고 8일 밝혔다.

 

김승모 한화 건설부문 대표이사가 임직원들과 함께 근로자 휴게시간 관리를 위한 온습도계를 점검하고 있다. 한화 제공

 

이번 점검은 각 현장의 혹서기 예방조치 이행 여부를 확인하고 근로자의 건강을 보호하고자 진행됐다.

 

김 대표이사는 이달 7일 부산 남구 대연동 공사현장을 찾았다. 김윤해 안전환경영실장(CSO) 등 다른 경영진도 주요 건설현장을 방문해 폭염대비 준비현황을 살폈다.

 

이번 점검은 '폭염안전 5대 기본수칙'인 물, 그늘, 휴식, 보냉장구, 응급조치 이행 여부를 중심으로 이뤄졌다.

 

구체적으로 물 항목에서 경영진은 소금, 음료, 생수가 현장에 충분히 있는지 확인했다. 그늘 항목 점검에서는 휴게시설, 그늘막, 냉방설비의 설치와 운영 상태를 확인했다.

 

또 체감온도가 31도 이상일 경우 매시간 휴식을 의무화하고 있는지도 점검했다.

 

아울러 온열질환이 의심되는 근로자가 있으면, 바로 119에 신고해 응급조치를 취하는 등 관련 대응체계의 이행 여부를 확인했다.

 

김 대표이사는 "안전을 타협하거나 양보할 수 없는 최우선 가치로 삼고, 안전사고 예방을 위한 체계적인 관리에 나서겠다"며 "고용노동부 수칙에 따라 폭염 등 계절성 재해에 빈틈없이 대응하도록 경영진과 전 현장이 함께 철저한 안전관리를 이어갈 것"이라고 말했다.

