소비쿠폰 신청률, 18일 만에 95% 넘었다‥ 8조7000억원 지급

카드 지급분 51.9% 사용완료

찾아가는 서비스 19만8000건 신청

지난달 21일부터 신청이 시작된 1차 민생회복 소비쿠폰의 신청률이 18일 만에 95%를 넘어섰다.

지난 4일 서울 시내 한 안경원에 민생회복 소비쿠폰을 사용할 수 있는 매장이라는 안내문이 게시돼 있다. 뉴시스

행정안전부는 8일 0시 기준 전체 대상자의 95.2%인 4818만명이 신청해 8조7232억원이 지급됐다고 밝혔다. 지역별 신청률은 대구가 96.17%로 전국에서 가장 높았고, 뒤이어 울산 96.10%, 인천 95.95% 순이었다.

수도권을 보면 서울은 94.47%, 경기는 95.05%를 각각 기록했다. 신청률이 가장 낮은 곳은 제주로 93.75%를 기록했다.

지급방식별로는 신용·체크카드가 3369만7649명으로 가장 많았고, 지역사랑상품권(모바일·카드) 768만4047명, 선불카드 570만2723명, 지류 지역사랑상품권109만3600명 순이었다.

소비쿠폰 신청이 불편한 국민을 대상으로 각 지방자치단체가 실시하는 ‘찾아가는 신청 서비스를’ 통해서는 지난달 21일부터 이달 1일까지 19만8893건이 신청돼 18만8402건이 지급이 끝났다. 다만 이 통계에는 지난 4일부터 찾아가는 신청 서비스를 시작한 부산과 대구의 신청 실적은 제외됐다.

7일 24시 기준 신용·체크카드로 지급된 5조8608억원 중에서는 3조404억원(51.9%)이 사용된 것으로 집계됐다.

지역별 카드 사용률을 보면 제주가 57.18%로 가장 높았고, 인천 54.71%, 광주와울산 54.55% 순이었다. 세종은 48.44%로 가장 낮았다. 행안부는 2차 민생회복 소비쿠폰 지급도 차질 없이 준비하겠다는 입장이다. 1차 소비쿠폰은 다음 달 12일까지만 신청을 받는다.

1차 소비쿠폰은 국민 1인당 15∼40만원을 지급하고, 서울·인천·경기를 제외한비수도권 지역 주민에게는 3만원, 농어촌 인구감소지역 주민에게는 5만원을 각각 추가로 지급하는 게 핵심이다. 전 국민의 90%에게 1인당 10만원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰은 다음 달 22일부터 오는 10월 31일까지 신청을 받는다.

한순기 행안부 지방재정경제실장은 “다다음주 정도에 보건복지부와 국민건강보험공단을 만나 2차 지급을 위한 기준을 짜보려고 한다”며 “예를 들어 건보료는 1인 가구냐, 4인 가구냐에 따라 액수가 달라서 일종의 특례가 필요한데 건보 데이터를 가지고 다시 (기준을) 잡아야 한다”고 말했다. 이어 “고액 자산가인데 건보료만 적게 내는 분들도 있다”며 “늦지 않게 기준을 정하겠다”고 설명했다.