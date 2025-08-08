[내일날씨] 말복에 남부지방 많은 비…광주·전남·부산 최대 150㎜ 이상

토요일인 9일은 전국이 대체로 흐린 가운데, 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내릴 전망이다.
기상청은 8일 “제주도에서 시작된 비가 늦은 새벽부터 수도권으로, 오전부터는 강원 중남부와 전남권으로, 오후부터는 충청권과 그 밖의 남부지방으로 확산될 것”이라고 발표했다.
예상 강수량은 광주·전남 50~100㎜(전남 해안 200㎜ 이상, 광주·전남내륙 150㎜ 이상), 전북 30~100㎜(전북 남부 120㎜ 이상), 부산·울산·경남 50~100㎜(경남 남해안 200㎜ 이상, 부산·울산 150㎜ 이상), 대구·경북남부 30~80㎜(일부 100㎜ 이상), 제주도 30~80㎜ 등이다.
수도권은 경기남부 5㎜ 안팎, 서울·인천·경기북부와 서해 5도는 5㎜ 미만의 적은 비가 예상된다.
늦은 오후부터 전남권에서는 시간당 30~50㎜(전남 해안 70㎜ 안팎)의 매우 강한 비가 내릴 전망이다. 경남권도 늦은 밤부터 모레 아침까지 시간당 30~50㎜(경남남해안 70㎜ 안팎)의 집중호우가 예상된다.
기상청은 “짧은 시간에 강한 비가 내리면서 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있다”며 “하천변 접근 및 야영을 자제하고, 지하차도나 저지대 침수에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.
새벽부터 아침까지 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠고, 전남 해안과 경남 남해안, 제주도를 중심으로 순간풍속 55㎞/h 내외의 강풍이 불 것으로 예상된다.
비가 내리는 남부지방을 중심으로 폭염특보가 해제될 가능성이 있겠다. 일부 지역에는 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.
아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 27~30도를 오르내리겠다.
주요 지역의 아침 최저기온은 서울 25도, 인천 24도, 수원 23도, 춘천 22도, 강릉 23도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 23도, 광주 23도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 27도다.
낮 최고기온은 서울 29도, 인천 27도, 수원 28도, 춘천 29도, 강릉 30도, 청주 29도, 대전 29도, 전주 30도, 광주 29도, 대구 30도, 부산 30도, 제주 31도다.
미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.