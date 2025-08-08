“최대 89% 할인”…SSF샵, ‘휴가철 맞이’ 여름 프로모션 진행

삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵은 휴가철을 맞아 여름 인기 아이템을 합리적으로 만나볼 수 있는 프로모션을 연다고 8일 밝혔다.

SSF샵은 오는 15일 오전 9시 59분까지 ‘핫딜 페스타’를, 13일 오전 9시 59분까지 ‘포커스온’ 프로모션을 진행한다.

‘핫딜 페스타’는 매일 새로운 브랜드가 참여하는 24시간 릴레이 핫딜이다. 빈폴, 에잇세컨즈, 언더아머, 말본, 크록스, 자주, 쉬즈미스 등 다양한 브랜드들이 참여한다. 할인율은 최대 89%이며, 브랜드 및 제품별로 상이하다.

아울러 최대 1만 코인을 제공하는 쇼핑 지원 랜덤 코인 이벤트도 진행한다. 핫딜 페스타 기간 중 1회 참여할 수 있으며, 이벤트 기간 중 사용이 가능하다.

또한, SSF샵은 ‘포커스온’ 프로모션을 열고 여름 시즌 주력 품목인 셔츠와 팬츠, 가방/신발 대상으로 할인 혜택을 제공한다. 포커스온 배지가 달린 상품 구매 시 사용 가능한 최대 15% 할인(최대 5만원) 쿠폰을 지급한다. 반소매 셔츠, 데님 반바지, 레인부츠, 나일론 가방 등 인기 아이템을 준비했다.

삼성물산 패션부문 관계자는 “여행과 나들이를 앞두고 트렌디한 여름 스타일링을 준비하는 고객들을 위해 프로모션을 마련했다”면서 “다양한 브랜드의 상품들을 합리적인 가격으로 구입할 수 있는 좋은 기회”라고 말했다.