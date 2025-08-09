특검, 김건희 영장에 “압수수색 비협조…국정농단 자행” 적시

“김건희-건진 말 맞추기 우려”도 강조

법조계 “영장 발부 가능성 높아”

사상 초유 前대통령 부부 동시 구속되나

12일 구속 전 피의자 심문 주목

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨에 대한 구속영장을 청구한 특검이 구속영장에 김씨가 특검 출범 후 입원하고 압수수색 당시 문을 열어주지 않는 등 증거인멸 우려가 높다고 적시한 것으로 8일 확인됐다. 공천개입 의혹과 관련해선 “김씨가 국정농단을 자행하고 위헌적 행위를 했다”며 사안의 중대성을 강조했다.

법조계에서는 김씨가 첫 소환조사에서 모든 혐의를 부인한 만큼 ‘말 맞추기’ 등 증거인멸 우려가 커 구속영장이 발부될 가능성이 높다는 관측이 나온다.

김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 김씨에 대한 20여쪽 분량의 구속영장에 지난달 25일 윤 전 대통령 부부의 사저 아크로비스타 압수수색 상황을 담았다. 당시 김씨가 장시간 변호인과 경호팀을 앞세워 장시간 문을 열지 않아 압수수색에 중대한 장애를 초래했다는 내용이다. 김씨가 특검이 확보한 휴대전화의 비밀번호를 알려주지 않은 점도 지적했다.

김씨가 본인을 수행했던 유경옥·정지원 전 대통령실 행정관, ‘건진법사’ 전성배씨 등 사건 관계자들과 ‘말 맞추기’를 시도할 가능성도 언급했다. 김씨는 6일 특검 소환조사에서 윤영호 전 세계평화통일가정연합(통일교) 세계본부장이 김씨에게 전달해달라며 2022년 4∼7월 전씨에게 건넸다는 6000만원대 그라프 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 2개, 천수삼 농축차(인삼차) 등을 받은 적 없다고 진술했다. 전씨도 앞서 검찰 수사에서 김씨에게 이를 건넨 적이 없고 윤 전 본부장에게 받은 후 잃어버렸다고 진술한 것으로 알려졌다.

특검은 윤 전 본부장과 전씨, ‘건희2’ 휴대전화 사이 문자 메시지 내용, 김씨 자택인 아크로비스타 출입 내역, 김씨와 윤 전 본부장 간 통화 녹음, 관계자 진술 등 객관적 증거를 바탕으로 이들의 진술이 사실과 다르다고 판단한 것으로 보인다. 특검은 윤 전 본부장이 전씨에게 고가 가방을 전달한 후 김씨가 윤 전 본부장에게 ‘이게 한학자(통일교 총재)가 먹는 그 인삼 가루냐. 내가 윤 본부장 아니면 언제 이런 거를 먹어보냐’고 말하는 통화 녹음 등을 확보한 것으로 전해졌다. 김씨는 이에 대해 “실제 받지 않았고 인사치레로 말한 것”이라고 해명했다.

특검은 병원 치료를 받아 온 김씨가 병원에 입원해 수사에 응하지 않을 수 있다면서 도주의 우려도 구속의 이유 중 하나로 영장 청구서에 담았다.

특검은 또 “김씨가 국정농단을 자행하고 위헌적 행위를 했다”고 강조했다. 특검은 윤 전 본부장이 2022년 1월 국민의힘 권성동 의원에게 “통일교 관련 정책을 추진해달라. 윤석열의 대통령 선거를 지원하겠다”는 취지로 제안한 후 금품을 건넸다고 의심한다. ‘정치브로커’ 명태균씨 공천개입 사건과 관련해선 김씨가 윤 전 대통령과 공모해 명씨로부터 2억7000만원 상당의 58차례 무상 여론조사를 제공받은 뒤 그 대가로 김영선 전 의원이 2022년 6월 경남 창원의창 보궐선거에 공천 받을 수 있도록 도왔다고 본다.

통상 법원은 △범죄 혐의 소명 △혐의의 중대성 △도망 우려 △증거인멸 우려 △재범 가능성 등을 고려해 구속영장 발부 여부를 고려한다. 사건 관련자들 간 진술이 다를 경우 회유 및 말 맞추기 우려가 있다고 보고 구속영장 발부를 고려하기도 한다.

법조계에서는 김씨의 구속영장 발부 가능성이 높다는 관측이 나온다. 서정빈 법무법인 소울 변호사는 “특검이 전씨의 아크로비스타 주차장 출입기록 등 객관적 자료들을 확보했음에도 김씨가 혐의를 부인하고 있다 보니 (법원이) 구속영장을 발부할 가능성이 높다고 보고 있다”면서 “특검이 김씨에게 전달됐다는 목걸이 등의 실물을 확보하지 못한 만큼 다른 객관적 증거가 얼마나 뒷받침되느냐가 관건이 될 것으로 보인다”고 전망했다.

한 부장검사는 “혐의의 중대성 측면에서는 대통령의 배우자로서 공천에 개입했다는 ‘공천개입 의혹’이 가장 중요해 보인다”면서 “개별 의혹에 대한 혐의 입증은 쉽지 않아 보이지만 정치권의 압박도 강해 영장이 발부될 가능성이 있다”고 말했다.

김씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사의 심리로 12일 오전 10시10분 열린다. 김씨가 구속되면 헌정 사상 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속이 현실화된다.