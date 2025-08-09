“하나씩 무너진다”…‘티몬→발란→?’ 유통업계 도미노 시작됐다

티몬 재기 연기…자본잠식에 빠진 유통업계 ‘도미노 위기’

이커머스 플랫폼 티몬이 새 주인을 맞은 후 영업 재개를 준비해왔지만 결국 계획을 미루며 다시 제자리로 돌아갔다.

티몬의 발걸음이 멈추자 회생 절차를 밟고 있는 다른 유통 업체들도 숨죽인 채 다음 차례를 기다리는 형국이다.

홈플러스, 발란, 정육각 등 최근 위기에 몰린 유통 기업들이 몸부림치고 있다. 업계 전반의 불황 속에서 단기간 내 인수합병(M&A) 성사는 요원하다는 분석이 지배적이다.

ChatGPT 생성 이미지

9일 업계에 따르면 오아시스마켓에 인수된 티몬은 당초 예정했던 11일 영업 재개 계획을 잠정 연기하기로 결정했다. 지난해 7월 ‘티메프 사태’로 시장에 충격을 안겼던 티몬은 1년 만에 오아시스마켓을 새 주인으로 맞으며 회생 기대를 모았지만, 또다시 시계가 멈췄다.

티몬 측은 “기업회생절차가 완료되기 전까지 법원의 승인이 필요하다”는 입장을 내놨다. 업계 안팎에서는 영업 재개에 필요한 경쟁력을 제대로 확보하지 못한 상태에서 무리하게 재오픈할 경우 오히려 더 큰 위기를 초래할 수 있다는 우려가 반영된 결정이라는 해석이 나온다.

실제로 티몬은 업계 최저 수준의 수수료율과 익일 정산 시스템 등을 내세우며 입점 판매자를 모집 중이나, 지난해의 미정산 사태로 인해 ‘부도 기업’이라는 이미지에서 벗어나기 어려운 실정이다.

◆“티몬 멈추면 나머지도 멈춘다”

티몬의 재개 지연은 회생을 기다리는 또 다른 기업들에게도 부담으로 작용하고 있다. 업계 관계자는 “위기 기업들이 인수자를 찾는 데만도 평균 1년 이상이 걸린다”며 :설령 인수에 성공하더라도 미정산 이력이나 부도 이미지로 인해 소비자와 입점 업체 유치에 어려움이 따른다”고 지적했다.

티몬과 함께 위기에 놓인 위메프는 물론 홈플러스, 발란, 정육각 등도 잇달아 기업회생 절차를 신청했다. 문제는 이들 외에도 자본잠식 상태에 놓인 유통 플랫폼들이 여전히 줄을 잇고 있다는 점이다.

이들 기업의 공통점은 ‘자본잠식’이라는 경고등이다. 자본잠식이란 기업의 자산에서 부채를 뺀 자본총계가 음수(-)인 상태로, 모든 자산을 처분해도 부채를 상환하지 못하는 상태를 말한다.

발란은 2023년 말 기준 77억원의 자본잠식 상태였다. 정육각은 2022년 2641만원에서 1년 만에 309억원으로 손실 폭이 급격히 커졌다. 티몬은 누적 적자로 인해 2024년 말 기준 1조1000억원, 위메프도 3779억원의 자본잠식 상태에 놓여 있다.

◆“에이블리, 브랜디도 위험선 넘어섰다”

패션·명품 플랫폼 역시 도미노처럼 위기에 직면하고 있다. 대표적으로 여성 보세 패션 플랫폼 ‘에이블리’를 운영하는 에이블리코퍼레이션은 최근 남성 플랫폼 ‘4910’을 론칭하며 마케팅 비용을 확대하고 있지만, 2023년 기준 522억원의 자본잠식 상태다. 누적 결손금은 2200억원을 넘는다.

에이블리는 지난해 말 중국 이커머스 기업 알리바바로부터 1000억원 투자를 유치했다고 발표했지만, 실제 신주 투자금은 200억원에 불과하다는 비판도 있다. 기업가치를 3조원으로 발표한 것에 대해 “과도한 가치 부풀리기”라는 VC 업계의 지적도 이어졌다.

글로벌 패션 플랫폼 ‘쉬인(SHEIN)’의 급부상도 악재로 작용했다. 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 쉬인의 국내 앱 신규 설치 수는 약 68만명으로, 에이블리(44만8700명)를 크게 앞섰다. 월간 활성 사용자(MAU)에서도 쉬인이 전년 동월 대비 200% 이상 성장해 260만명을 돌파한 반면, 에이블리는 12.8% 성장에 그쳤다.

여성 패션 플랫폼 ‘3대장’ 중 하나로 꼽히던 ‘브랜디’를 운영하는 뉴넥스 역시 위기를 벗어나지 못하고 있다. 뉴넥스의 2024년 감사보고서에 따르면 자본총계는 306억원, 누적 결손금은 2431억원에 달해 에이블리보다 더 심각한 수준이다.

◆명품 플랫폼도 줄줄이 휘청…“제2의 발란 가능성”

명품 플랫폼 업계도 ‘제2의 발란’ 사태를 피하지 못하고 있다. 팬데믹 시기에 급성장했던 명품 이커머스 시장은 소비 둔화와 함께 빠르게 수축 중이다.

머스트잇은 자본총계가 2023년 154억원에서 2024년 70억원으로 반 토막 났다. 매출도 250억원에서 119억원으로 급감했다. 트렌비는 자본총계가 100억원에서 37억원으로 줄었고, 매출 역시 400억원에서 207억원으로 하락했다.

중소 명품 플랫폼인 리본즈는 이미 지난해 13억원의 자본잠식 상태로 전락했다. 감사인은 해당 기업의 감사보고서에서 “계속기업으로서의 존속 가능성에 중대한 불확실성이 존재한다”고 경고했다.

◆“투자 줄고 수익성 악화…연쇄 도산 가능성”

전문가들은 국내 유통 플랫폼들의 위기가 단순히 개별 기업의 문제가 아니라고 지적한다. 소비 둔화에 따른 내수 한계, 중국계 플랫폼의 급속한 국내 진출, 대형 플랫폼으로의 쏠림 현상 등 복합적인 요인으로 인해 경쟁력을 확보하지 못한 업체들의 줄도산 가능성이 높다는 경고다.

업계 한 관계자는 “발란이나 티메프처럼 위기에 빠진 기업들은 대체로 위기의 전조 증상을 보였지만, 지금은 언제 어디서 터질지조차 예측이 어렵다”며 “시장에 유동성이 풍부할 땐 투자로 버틸 수 있었지만, 이제는 수익성이 없는 플랫폼에 투자하려는 움직임조차 줄어 자금경색은 더욱 심화될 것”이라고 진단했다.