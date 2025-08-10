‘불친절·비위생’ 논란 여수…이번엔 남은 반찬 재사용 적발 [수민이가 화났어요]

자정 결의 대회 하루 만에 잔반 재사용

여수시, 행정처분·형사 고발 방안 검토

유명 식당 서비스 논란에 이어 숙박업소 비위생 문제로 홍역을 치른 여수에서 이번엔 한 식당의 잔반 재사용 사례가 적발돼 논란이다. 관광 도시 이미지 추락을 우려해 지역 식당과 숙박업소가 자정 결의 대회를 연 지 하루 만이다.

사진=게티이미지뱅크

8일 여수시에 따르면 이날 점심시간 여수 교동의 한 식당에서 남은 반찬을 재사용한다는 신고가 시에 접수됐다.

신고자가 제보한 영상에는 식당 종사자로 보이는 한 남성이 남은 음식을 반찬통에 다시 담는 장면이 있는 것으로 알려졌다.

여수시는 곧바로 현장을 방문해 잔반을 재사용한 정황이 있다고 보고 면허 정지 등 행정 처분은 물론 식품위생법 위반 혐의로 형사 고발하는 방안도 검토하고 있다.

자정 결의대회. 여수시

여수에서는 유명 식당에서 2인분을 시키고 홀로 식사하는 유튜버에게 "빨리 먹으라"며 면박을 주고, 1박에 40만원을 받는 리조트형 호텔에서 '걸레'라 적힌 수건을 손님에게 제공해 빈축을 샀다.

여수시와 위생단체협의회 관계자들과 식당, 숙박업주 200여명은 전날 오후 여수시청 현관 앞에서 친절 실천 결의대회까지 열었다.