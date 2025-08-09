“아들! 밤부터 남부지방 비 퍼붓는다 하니 점심 먹고 올라오셔” [친절한 날씨]

말복이자 토요일인 9일은 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 비는 늦은 새벽부터 수도권에 내리기 시작해 오전에는 강원 중·남부, 전남권, 오후에는 충청권과 그 밖의 남부지방으로 확대되겠다. 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

사진=연합뉴스

수도권과 강원 중·남부에 내리는 비는 늦은 밤 대부분 그치겠다.

9∼10일 예상 강수량은 광주·전남, 부산·울산·경남 50∼100㎜(많은 곳 전남 해안·경남 남해안 200㎜ 이상), 광주·전남 내륙 150㎜ 이상, 전북 30∼100㎜, 대구·경북 남부, 제주 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 울릉도·독도 5∼20㎜다.

수도권은 경기남부 5㎜ 안팎, 서울·인천·경기북부와 서해 5도는 5㎜ 미만의 적은 비가 예상된다.

늦은 오후부터 전남권에서는 시간당 30~50㎜(전남 해안 70㎜ 안팎)의 매우 강한 비가 내릴 전망이다. 경남권도 늦은 밤부터 모레 아침까지 시간당 30~50㎜(경남남해안 70㎜ 안팎)의 집중호우가 예상된다.

기상청은 "짧은 시간에 강한 비가 내리면서 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있다"며 "하천변 접근 및 야영을 자제하고, 지하차도나 저지대 침수에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다.

지난 3일 호우경보가 발효 중인 광주시 광산구 운남동 도로를 지나는 차량들이 폭우에 서행하고 있다. 뉴스1

아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 27∼30도가 되겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 25도, 인천 24도, 수원 23도, 춘천 22도, 강릉 23도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 23도, 광주 23도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 29도, 인천 27도, 수원 28도, 춘천 29도, 강릉 30도, 청주 29도, 대전 29도, 전주 30도, 광주 29도, 대구 30도, 부산 30도, 제주 31도다.

주말에 전남 해안과 경남 남해안, 제주도를 중심으로 바람이 순간풍속 55㎞/h 내외로 강하게 부는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.