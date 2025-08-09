구혜선 저격에도…이민정, 안재현 연애 응원 "솔로인 게 아까워"

배우 이민정이 후배 안재현의 연애를 응원했다.

8일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '가는 정 오는 정 이민정'에는 출연진이 안재현의 생일 파티를 열어주는 모습이 공개됐다.

사진=KBS 제공

이날 이민정은 안재현에게 남자 향수와 여자 향수를 선물했다.

그는 "앞으로 좋은 사람 꼭 만나길 바라는 마음에서 준비했다"며 "이렇게 말하면 못된 걸 수도 있지만, 솔로일 때 하루하루를 소중하게 보내야 한다"고 말했다.

그러면서 "꼭 이성을 사귀라는 게 아니다. 시간이 너무 아깝다. 나중에 결혼해 봐라"고 조언했다.

이에 안재현은 "정말 중요한 건 그때 누나한테 꼭 보여주라고 하더라"고 말했고, 이민정은 "나 진짜 사람 잘 본다"고 강조했다.

이날 방송은 배우 구혜선이 전 남편인 안재현의 이혼 언급에 대한 불편한 심경을 드러낸 후 더욱 주목받고 있다.

구혜선은 같은 날 자신의 소셜미디어(SNS)에 "'이혼 5년'을 늘 뉴스 헤드라인에 박제하고 낙인찍는 것을 반복적으로 주도하는 것은 올바른 언론 윤리는 아니라고 생각한다"고 적었다.

그는 "전 배우자와의 이혼 과정이 매우 좋지 않았음에도 불구하고, 이것을 같은 업계에서 종사하는 당사자인 본인을 유추할 수 있는 지속적이고 간접적인 언급과 발언은 (진담과 농담 사이를 오가는 아슬아슬한 발언을 일삼는 행위는) 비겁한 일"이라고 비판했다.

이어 "그외 각종 자극적인 가십 프로그램을 만드는 이들이 이 사안을 유도하는 질문을 하거나 위로를 건네는 것은 전 배우자인 당사자 본인에게 2차 가해를 하는 행동이자 큰 상처를 주는 행위임을 자각해 줬으면 하는 바람"이라고 지적했다.

구혜선은 "예능에도 양심이 존재하길 바라는 마음"이라며 "단지 즐거움을 위해 웃자고 하는 말일지라도, 당사자가 불쾌감을 충분히 느낄 수 있다면 그것은 당장 중단해야 한다고 생각한다"고 강조했다.

그는 "대중에게 즐거움을 제공하기 위해 당사자인 저를 조롱할 권리는 이 세상 그 누구에게도 존재하지 않음을 헤아려 주시길 간곡히 바란다"며 "전 배우자가 저라는 소재가 아닌 자신이 가진 고유의 정체성과 진정성으로 활동하고, 주목받고, 발전하며 건승하길 바라는 마음"이라고 덧붙였다.

한편 구혜선은 지난 2016년 동료 배우인 안재현과 결혼했으나 지난 2020년 이혼했다.

<뉴시스>