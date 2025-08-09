이춘석 고발한 시민단체 “민주당 의원∙보좌관 전수 조사하라”…野 “권력형 게이트”

서민위 “지금 진행 중인 특검보다 중차대한 일”

국힘 “민주당에 차명거래 문화 고착화 의심돼”

‘이춘석 의원 개인 문제를 넘어 특정 집단의 비위일 수 있다.’

보좌관 명의로 주식을 거래했다는 의혹을 받는 이 의원 문제와 관련해 특정 지역 국회의원 또는 정치인들의 집단적인 부패 행위의 가능성을 의심하며 수사를 촉구하는 목소리가 커지고 있다.

‘주식 차명거래 의혹’이 제기된 이춘석 의원이 지난 5일 국회 본회의장을 나가고 있다. 뉴스1

이 의원을 고발한 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장은 9일 서울경찰청마포청사에서 기자들과 만나 대통령실과 더불어민주당 의원, 국정기획위원회 관계자 등에 대한 전수조사를 촉구했다.

김 사무총장은 이날 고발인 자격으로 경찰에 출석했다. 서민위는 지난 6일 이 의원을 고발했고 서울경찰청 금융범죄수사대는 사흘 만에 김 사무총장을 불러 조사에 나섰다.

김 사무총장은 “전담수사팀이 대통령실과 민주당 또 다른 국회의원 및 보좌관을 대상으로 네이버, 카카오페이, LG CNS 주식 투자 관계에 대해 완벽하고 투명한 수사를 진행해야 한다”며 “이번 건은 국가 경제를 힘들게 하고 국기를 문란하게 했다는 점에서 지금 진행되는 특검보다 더 중차대한 일이다. 수사대는 매일 언론 브리핑을 진행하라”고 밝혔다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 보좌관 차모씨의 명의로 주식을 거래했다는 의혹을 받고 있다. 이 의원은 당시 인공지능(AI) 관련주인 네이버와 LG씨엔에스 주식을 거래하는 모습이 포착됐는데, 그가 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았던 점에서 이해충돌 논란도 불거졌다.

김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장이 9일 서울 마포구 서울경찰청 앞에서 이춘석 주식 차명거래 의혹 고발인 조사 출석에 앞서 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

앞서 가로세로연구소와 자유대학도 이 의원을 금융실명법 위반 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 이에 경찰뿐 아니라 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력을 포함한 25명 규모의 전담수사팀을 편성했다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 지난 7일 국회에서 열린 비상대책회의에서 민주당을 탈당한 이 의원 사건을 권력형 비리 사건인 ‘이춘석 게이트’로 규정하고 특검 수사를 요구했다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 지난 8일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

송 비대위원장은 “이재명 대통령이 엄정한 수사를 지시했지만 경찰의 역량으로 이 사건을 제대로 수사할 수 있을지, 꼬리 자르기 수사에 그치지 않을지 국민적 우려가 크다”며 “이 사건은 단순한 개인의 일탈이 아니라 권력형 내부 정보 악용 국기 문란 게이트, 일명 이춘석 게이트라고 불러야 마땅하다. 경찰 역량만으로 엄정한 수사가 어려운 권력형 비리 사건”이라고 주장했다.

이어 “정체불명의 금융 거래를 한 사람이 이춘석 의원 한 명뿐일지에 대해 해명해야 한다. 불투명한 금융거래, 차명거래가 민주당에 고착화된 문화가 아닌가 의구심이 든다”고 말했다.