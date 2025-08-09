“당신을 늙게 만드는 5가지 음식, 아직도 먹고 있나요?”

“혈관이 늙으면 몸도 늙는다”…저속노화의 핵심은 ‘혈관 건강’

최근 ‘저속노화(慢老)’에 대한 관심이 높아지면서 혈관 건강이 전신 노화에 미치는 영향과 이를 젊게 유지하는 방법이 주목받고 있다.

전문가들은 “혈관은 우리 몸의 생명줄이자 전신 노화를 가늠하는 바로미터”라며 “혈관을 얼마나 잘 관리하느냐가 노화 속도를 결정짓는다”고 강조한다.

혈관 나이는 우리의 전반적인 삶의 질을 결정짓는 중요한 지표다. 게티이미지

에히메대학 항노화의학과 이가세 미치야(伊賀瀬道也) 교수는 9일 “겉모습보다 나이 들어 보이는 사람은 혈관 나이 역시 높을 가능성이 크다”며, 혈관 나이를 되돌리거나 노화를 늦출 수 있는 식습관과 생활 습관을 소개했다.

◆혈관 노화가 부르는 전신 변화…겉모습보다 중요한 ‘속 나이’

혈관 노화는 동맥경화가 진행된 상태를 의미한다. 콜레스테롤과 지방으로 구성된 ‘플라크’가 혈관 벽에 쌓이면서 혈관이 두꺼워지고 탄력을 잃는다.

이로 인해 혈류가 원활하지 않게 되면 단순히 혈압이 높아지는 것뿐 아니라 피부 주름·기미, 모발 노화, 손발 저림, 면역력 저하, 인지 기능 감퇴, 심지어 뇌졸중 등 전신에 걸쳐 다양한 문제가 나타난다.

이가세 교수는 “혈관 노화는 겉으로 드러나지 않기 때문에 방치되기 쉽지만, 이미 노화가 시작된 뒤에는 되돌리기 어려운 경우가 많다”며 “생활 습관 개선을 통해 더 이상의 악화를 막고, 혈류 개선을 도모하는 것이 중요하다”고 조언했다.

다음은 혈관 노화 억제에 도움을 주는 대표적인 식재료들이다. 시나몬(계피)는 혈당 상승을 억제하고 인슐린 감수성을 높여 혈관 손상을 줄이는 데 효과적이다. 루이보스티는 강력한 항산화·항당화 작용을 통해 혈관 내 염증을 완화하고 노화 속도를 늦춘다. 히하츠는 후추과 덩굴식물의 열매로, 피페린 성분이 혈관을 확장시켜 혈류 개선에 기여한다.

이가세 교수는 “히하츠 파우더를 된장국이나 조림 요리에 소량 첨가해 꾸준히 섭취하면 혈관 노화 예방에 도움이 된다”고 말했다.

혈관을 건강하게 유지하려면 식습관도 함께 바꿔야 한다. 우선 과도한 염분 섭취는 줄이고, 다시마·대파·생강 등 혈류 순환에 도움을 주는 식재료를 활용하는 것이 좋다.

또한 칼륨이 풍부한 식품인 시금치, 바나나, 아보카도, 낫토 등은 나트륨 배출을 돕고 혈압 조절에 효과적이다.

식단과 생활습관을 점검해 젊은 혈관을 위한 실천을 시작해보자. 게티이미지

기름 선택도 중요하다. 오메가6가 많은 콩기름, 옥수수기름 대신, 생선류의 DHA·EPA나 아마씨유, 들기름, 올리브유처럼 오메가3가 풍부한 식재료로 대체하면 혈관 염증을 줄이는 데 도움이 된다.

혈당을 급격히 높이거나 포화지방이 많은 음식인 면류, 단 음료, 가공육, 튀김류 등은 줄이는 것이 바람직하다.

◆‘제2의 심장’ 종아리…“움직일수록 혈관이 젊어진다”

혈관 건강은 식습관만으로 완성되지 않는다. 종아리는 심장처럼 혈액을 순환시키는 ‘제2의 심장’으로 불릴 만큼 중요한 부위다.

걷기, 계단 오르기, 스쿼트처럼 종아리 근육을 자극하는 운동은 혈류 순환을 돕는다.

주 5회 이상 따뜻한 물에 입욕하고, 하루 7시간 이상의 수면을 확보하는 것도 혈관 기능 회복에 큰 도움이 된다.

이가세 교수는 “저속노화는 거창한 노력이 아닌 작지만 꾸준한 실천에서 시작된다”며 “혈관이 젊어야 전신의 노화 속도를 늦출 수 있다”고 강조했다.

혈관 나이는 단순한 의학적 수치가 아닌 우리의 전반적인 삶의 질을 결정짓는 중요한 지표다. 지금부터라도 식단과 생활습관을 점검하고, 젊은 혈관을 위한 실천을 시작해보자.