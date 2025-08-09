윤미향 “나 욕하는 것들 참 불쌍”… 野 “파렴치범 사면 중단돼야”

윤미향 “흔들림 없이 제가 할 일 해나가겠다”

올해 광복절 특별사면 대상에 포함된 것으로 알려진 윤미향 전 의원이 “오늘도 저것들은 나를 물어 뜯고 있다. 욕하는 것들이 참 불쌍하다“고 밝혔다.

윤미향 전 의원. 뉴스1

윤 전 의원은 지난 8일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에서 “저는 잘 지내고 있고 앞으로도 제가 걸어가야 할 길에서 한 치도 흔들리지 않고, 포기하지도 않고 뚜벅뚜벅 제가 해야 할 일들 해나가겠다”며 이 같이 말했다.

그는 “억지 판결로 1심의 무죄를 2심에서 유죄로 돌렸다”며 “항소심 마용주 판사는 ‘조의금은 유가족을 도와야 하는데, 사회단체에 기부했기에 조의금 명목이 아닌 기부금을 모은 것’이라는 이상한 판결을 했다”고 주장했다.

이어 “마치 보수 언론들은 제가 할머니 조의금을 다 먹은 것처럼 기사를 써댔고, 검찰도 언론에서 무더기로 의혹 보도한 게 다 무혐의, 불기소 처분되니 이상한 것을 모아서 기소를 했다”고 덧붙였다.

그러면서 “저는 참 편안하다. 저를 너무 걱정하지 말라”고 했다.

조국혁신당 조국 전 대표. 세계일보 자료사진

윤 전 의원은 지난해 11월 대법원에서 일본군 위안부 피해자 후원금을 횡령한 혐의로 징역 1년6개월에 집행유예 3년이 확정됐다. 현재는 집행유예 기간 중이다.

윤 전 의원은 조국혁신당 조국 전 대표, 조희연 전 서울시 교육감, 최강욱 전 의원 등과 함께 법무부의 사면심사위원회 심사에서 광복절 특별사면 및 복권 대상자로 선정된 것으로 알려졌다. 경제인 가운데는 최신원 전 SK네트웍스 회장이 대상에 올랐다.

이재명 대통령. 대통령실통신사진기자단

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이에 대해 “위안부 할머니들의 등을 친 윤미향 사면은 매국노 이완용을 친일 인사 명단에서 빼주자는 것과 다르지 않다”며 “광복절 80주년에 사면된다면 광복을 위해 희생한 순국선열들이 통곡할 일”이라고 비판했다.

이어 “순국선열과 애국지사를 기리는 광복절이 악질 범죄자에게 면죄부를 주는 날로 변질돼서는 안 된다”며 “파렴치한 범죄자 사면은 즉각 중단돼야 한다”고 말했다.